موريتانيا.. مظاهرة ليلية أمام سفارة واشنطن رفضا للإبادة في غزة ولبنان

نواكشوط: تظاهر عشرات الموريتانيين، مساء الأحد، أمام السفارة الأمريكية في العاصمة نواكشوط، تنديدا بحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة ولبنان.

وردد المشاركون في التظاهرة، شعارات تدعو الولايات المتحدة لوقف دعمها العسكري لإسرائيل.

ودعت لهذه التظاهرة “المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة”، وهي هيئة غير حكومية معنية بتنظيم الفعاليات الداعمة لفلسطين.

وحمّل المشاركون في التظاهرة، واشنطن مسؤولية استمرار حرب الإبادة في غزة ولبنان، عبر دعمها المستمر لإسرائيل عسكريا واقتصاديا.

وطالب المحتجون الحكومة الموريتانية بقطع علاقتها مع الولايات المتحدة، حتى توقف دعمها لإسرائيل، مشددين على ضرورة استمرار الاحتجاجات والضغط الشعبي حتى تتوقف حرب الإبادة في غزة ولبنان.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها “حزب الله”، بدأت غداة شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

فيما خلفت الحرب على غزة أكثر من 147 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

(الأناضول)