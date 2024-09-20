موريتانيا وإغاثة غزة: توزيع آلاف الوجبات الجاهزة وتبرع بكامل تجهيزات عروس وإلغاء بطولة والتبرع بتكاليفها

نواكشوط ـ «القدس العربي»: واصل الموريتانيون وقوفهم القوي إلى جانب المقاومة الفلسطينية، عبر تسيير عمليات موسعة لتوزيع الوجبات الجاهزة، وبواسطة التبرعات التي يتنافس الجميع في بذلها مؤازرة للنازحين والمشردين في غزة.

وأعلن الرباط الموريتاني لنصرة الشعب الفلسطيني، الجمعة، عن استمراره في “تنفيذ مشاريعه وتدخلاته الإغاثية النوعية المستمرة لصالح أهلنا في قطاع غزة منذ أن بدأ العدوان الإجرامي على غزة قبل ما يربو على 11 شهراً”.

وأكد “إطلاقه مشروع توزيع آلاف الوجبات الغذائية على النازحين في مختلف مناطق قطاع غزة لفائدة 15000 أسرة نازحة، سيجري تقسيمها يومياً لمدة شهر كامل”.

“وسيسهم هذا المشروع، يضيف الرباط، في دعم ثبات وصمود سكان القطاع الذين يعانون منذ فترة طويلة من مجاعة شاملة جراء سياسات الكيان الصهيوني الإجرامية، حيث يحكم هذا الكيان المتسلط إغلاق القطاع، ويمنع دخول المواد التموينية والغذائية إليه، إمعاناً منه في الجرم ضد أهلنا في غزة”.

وفي مجال التبرعات، تسلم الرباط الموريتاني لنصرة الشعب الفلسطيني مبلغ 500 ألف أوقية قديمة (1250 دولاراً) تبرعاً من مبادرة أحباب الرسول الطلابية لإغاثة فلسطين.

وأعلنت مريم بنت العتيق، عن “قرار أسرتها التبرع بكامل تجهيزات هدية أهل العروس المعروفة في العادات الموريتانية بـ “الواجب”، لصالح أهلنا في غـزة”.

واشتملت هذه التجهيزات ذات القيمة الغالية على عدد كبير من الزرابي الثمينة والبطانيات الراقية والأفرشة الفاخرة.

وتسلم الرباط الموريتاني لنصرة الشعب الفلسطيني مبلغ 77 مليون و500 ألف أوقية قديمة، تبرعاً من قبيلة تندغه للشعب الفلسطيني.

وفي إطار التبرعات، تسلم محمد صبحي أبو صقر ممثل المقاومة الفلسطينية في موريتانيا، مبلغ 8.500.000 أوقية قديمة (21250 دولاراً) من طرف اللجنة العليا لبطولة كأس الأخوة.

وأعلنت اللجنة “أنها قررت إلغاء بطولة كأس الأخوة لهذا العام 2024-2025 تضامناً مع إخوتنا في غزة، وتوجيه المخصصات المالية التي كانت مرصودة لتنظيم هذه النسخة من لدعم ومساندة أهلنا في غزة”.