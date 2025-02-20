موريتانيا والاتحاد الأوروبي: دورة جديدة للحوار السياسي والتأكيد على أهمية الشراكة والالتزام بالتشاور المنتظم

نواكشوط ـ «القدس العربي»: جددت حكومة موريتانيا والاتحاد الأوروبي التأكيد على أهمية وتنوع الشراكة القائمة بينهما مع الالتزام التام بمواصلة التشاور بينها على أساس منتظم في إطار اتفاقية “ساموا” لعام 2023، التي حلت محل اتفاقية كوتونو وأصبحت الإطار القانوني الجديد للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في مجموعة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ.

ذلك ما تمخضت عنه دورة الحوار السياسي السنوي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي التي اختتمت أمس بحضور رئيس الوزراء الأول الموريتاني المختار ولد أجاي وأعضاء الحكومة الموريتانية المعنيين بملفات التعاون، وبمشاركة سفراء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد.

وناقش الطرفان، الموريتاني والأوروبي، عدة موضوعات، بينها الوضع السياسي، والوضع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية والمجموعة الاستشارية، والصيد البحري، والسلم والأمن، إضافة تنفيذ شراكة البوابة العالمية بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا؛ كما تبادلا الآراء بشكل معمق حول مشكل الهجرة واللاجئين.

واستعرض الطرفان الموريتاني والأوروبي بصفة مفصلة الوضع الأمني العالمي والإقليمي، وقضايا حقوق الإنسان والحكم الرشيد، والقطاعات الاجتماعية، الوضع الاقتصادي والأمن الغذائي، بالإضافة إلى الصيد البحري، كما تم التطرق إلى المشاريع الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد.

وأكد المختار ولد اجاي في مداخلة أمام دورة الحوار “أن التعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حيوي ومتعدد المجالات”، مبرزاً أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من أهم الشركاء الاقتصاديين لموريتانيا”.

وأكد المختار “أن هذا الحوار يأتي في سياق خاص، بعد إعادة انتخاب محمد ولد الشيخ الغزواني لولايه رئاسية ثانية وتقديم الحكومة لإعلانها السياسي العام للسنوات الخمس القادمة أمام البرلمان”.

وأضاف “أن المجهود الكبير الذي قامت به الدولة الموريتانية لتأسيس تنمية اقتصادية مستدامة وضمان الأمن والاستقرار وتعزيز القدرات البشرية وحماية حقوق الإنسان، يتطلب موارد كبيرة، لذا يتعين على الشركاء الأوروبيين الإسهام في تعبئة التمويلات والموارد اللازمة لمواكبة هذا المجهود التنموي عبر دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومناصرة الحكومة من خلال المجموعة الاستشارية المقرر تنظيمها خلال النصف الأول من هذه السنة”.

وفي مداخلة أخرى، قال سفير الاتحاد الأوروبي اخواكين تاسو فيلالونغا “إن موريتانيا اليوم هي أكبر شريك للاتحاد الأوروبي في إفريقيا من حيث مستوى التمويل وتعدد مجالات التدخل والشراكة الإيجابية لمصلحة الطرفين”.

وأضاف “أن الشراكة الاستراتيجية التي تربط موريتانيا والاتحاد الأوروبي تشمل مجالات السياسة والمجتمع والاقتصاد والأمن، مؤكداً مضي الاتحاد في دعم موريتانيا”.

وتعهد السفراء دول الاتحاد الأوروبي في مداخلاتهم بمواصلة دعم موريتانيا في خططها التنموية وسياساتها الهادفة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة لما لها من تأثير في تكريس السلم في محيط مضطرب”؛ مشيدين “بالاستقبال الكريم الذي توفره موريتانيا للاجئين الماليين وبالمجهود الكبير الذي تقوم به موريتانيا لمساندتهم”.

ويهدف الاجتماع الدوري للحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز وتعميق الشراكة في مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية وترقية حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية والانتخابات.

وتقيم موريتانيا علاقات تعاون وثيقة ومتعددة الأوجه مع الاتحاد الأوروبي، حيث يقوم هذا التعاون على أسس الشراكة المستدامة والتنمية المتبادلة.

ويعد القطاع الاقتصادي والتجاري إحدى الركائز الأساسية لهذا التعاون، حيث يعمل الاتحاد الأوروبي على دعم الاقتصاد الموريتاني من خلال تعزيز التجارة والاستثمارات، وتسهيل دخول المنتجات الموريتانية للأسواق الأوروبية، وخاصة في قطاع الصيد البحري.

ويُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأهم لموريتانيا في تصدير الأسماك، حيث تمثل المنتجات البحرية نسبة كبيرة من الصادرات الموريتانية إلى أوروبا. كما تسهم اتفاقية الشراكة المستدامة للصيد الموقعة عام 2021 في ضمان استغلال الموارد البحرية بطريقة مسؤولة، مع توفير دعم مالي للبحوث العلمية المتعلقة بالثروة السمكية، وتعزيز الحوكمة الرشيدة في القطاع.

وعلى صعيد الأمن ومكافحة الإرهاب، عزز الاتحاد تعاونه مع موريتانيا لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة من خلال برامج تدريبية وتمويل مشروعات تعزز القدرات الأمنية لموريتانيا، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الداخلي والإقليمي.

أما في مجال التنمية الاجتماعية والبشرية، فيشمل التعاون الموريتاني الأوروبي برامج الأمن الغذائي والتنمية الريفية، بهدف تحقيق تنمية مستدامة في المناطق الفقيرة والنائية، إضافةً إلى تعزيز الحوكمة واحترام حقوق الإنسان من خلال مشاريع تُعزز مشاركة المجتمع المدني وتكرّس مبادئ الديمقراطية والشفافية.

وفيما يتعلق بالهجرة والتنقل، يرتكز التعاون بين الجانبين على مقاربة شاملة تهدف إلى معالجة قضايا الهجرة بطرق عادلة ومستدامة. ويشمل هذا التعاون توفير بدائل اقتصادية للشباب عبر تحسين فرص العمل، وتعزيز آليات الحماية والاستقبال للاجئين، إلى جانب دعم الهجرة الشرعية عبر تسهيل تنقل الطلاب والباحثين ورجال الأعمال بين موريتانيا وأوروبا. كما يسهم الاتحاد الأوروبي في تعزيز قدرات موريتانيا في إدارة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية.