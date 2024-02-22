موريتانيا والجزائر: الغزواني مع تبون في تندوف لتدشين مشاريع مشتركة

نواكشوط – «القدس العربي»:

يدشن الرئيسان الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الذي وصل صباح اليوم إلى تندوف (جنوبي غرب الجزائر)، والجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس إطلاق عدة مشاريع، بينها افتتاح رسمي لمنشآت المعبر الحدودي بين موريتانيا والجزائر، وإطلاق أشغال طريق تندوف الزويرات الرابط بين موريتانيا والجزائر، والذي يمتد على طول أكثر من 700 كيلومتر.

وسيضع الرئيسان حجر الأساس لمنطقة التجارة الحرة بين موريتانيا والجزائر.



وهذه هي الزيارة الثانية للرئيس الغزواني للجزائر منذ توليه الحكم في موريتانيا، إذ سبق أن زارها نهاية عام 2021.

وشهد التعاون بين موريتانيا والجزائر تطورا في الفترة الأخيرة وهو ما أكدته الزيارة التي قام بها مؤخرا لموريتانيا وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، والتي مكنته بين أمور أخرى، من تسليم رسالة خطية من الرئيس عبد المجيد تبون، تضمنت عزمه على مواصلة العمل مع الغزواني على لتجسيد طموحهما المشترك في الرقي بعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين إلى أعلى المراتب المتاحة”.

وأسفرت زيارة أحمد عطاف الأخيرة لموريتانيا، عن توقيع مذكرة تفاهم بين وزيري الخارجية الجزائري والموريتاني حول المشاورات السياسية تهدف لتأسيس آلية مستدامة لتعزيز التنسيق السياسي بين البلدين”، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وتعززت العلاقة بين موريتانيا والجزائر خلال السنوات الأخيرة، حيث افتتحا عام 2018 أول معبر حدودي بري بينهما، عند مدينتي تندوف والزويرات، بهدف زيادة التبادل التجاري وتسهيل تنقل الأشخاص وتعزيز التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب.

ومكن المعبر الحدودي الجديد، التجار الجزائريين من الشروع في عمليات التصدير مباشرة، ونقل السلع عبر شاحنات مقطورة إلى موريتانيا.