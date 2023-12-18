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موزاييك للأسمدة تعيد توجيه شحنتين بعيدا عن البحر الأحمر وسط هجمات الحوثيين

منذ 42 دقيقة

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واشنطن:  قالت شركة الأسمدة الأمريكية موزاييك، الإثنين، إنها غيرت مسار شحنتين من الأسمدة، كانتا متجهتين إلى الولايات المتحدة، من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح وسط هجمات الحوثيين على السفن في المنطقة.

وكانت جماعة الحوثي اليمنية أعلنت في وقت سابق اليوم إنها هاجمت سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر بطائرات مسيرة.

ويقول الحوثيون إنهم يهاجمون السفن في البحر الأحمر التي لها صلات بإسرائيل احتجاجا على هجومها العسكري على قطاع غزة، وحذروا من الإبحار إلى المنطقة، مما دفع إلى الشركة إلى تغيير مسار الشحنتين.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة.

(رويترز)

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