سياسة | دولي | روسيا

موسكو:عباس يرجئ زيارة إلى روسيا كانت مقررة منتصف الشهر الجاري

منذ 28 دقيقة

الرئيس الفسطيني محمود عباس

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موسكو: أعلن نائب وزير الخارجية الروسي الجمعة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اضطر إلى “تأجيل” زيارته إلى روسيا التي كانت مقررة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال ميخائيل بوغدانوف “بناء على طلب السلطات الفلسطينية، تم تأجيل الزيارة”، موضحا أنه كان من المقرر إجراؤها في 15 من الشهر الجاري، وفق ما نقلت عنه وكالات أنباء روسية.
وكانت السلطات الروسية قد أشارت مرات عدة في الأسابيع الأخيرة إلى زيارة مرتقبة لمحمود عباس، من دون أن تكشف موعدها.
وأضاف بوغدانوف أن المسؤولين الفلسطينيين “أوضحوا أن الوضع الحالي صعب، وأن الرئيس عباس لا يمكنه مغادرة المنطقة” في هذه الظروف.
وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن الاتصالات لا تزال “مستمرة على المستوى التنفيذي، ولا سيما عبر الهاتف”.
وتقيم روسيا تقليديا علاقات جيدة مع كل من السلطات الإسرائيلية والفلسطينية، فضلا عن العديد من الفاعلين الإقليميين مثل سوريا ومصر وإيران.
(أ ف ب)

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