روسيا: زيارة زيلينسكي إلى واشنطن “فشل سياسي ودبلوماسي كامل”

موسكو: قالت روسيا السبت إن أهدافها في أوكرانيا لم تتغير بعد زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن، متهمة الزعيم الأوكراني بأنه “مهووس” بإطالة أمد النزاع.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا “إن أهداف روسيا الثابتة تظل نزع السلاح من أوكرانيا واقتلاع النازية منها، إلى جانب الاعتراف بالحقائق القائمة على الأرض”، متهمة زيلينسكي بأنه “مهووس بمواصلة” النزاع.

ووصفت زاخاروفا زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى واشنطن بأنها “فشل سياسي ودبلوماسي كامل”.

وأشارت إلى أن الجانب الروسي أكد مرارًا وتكرارًا على جميع المستويات أن “زيلينسكي غير لائق وفاسد وغير قادر على التوصل إلى اتفاق”.

وذكرت أن هذه الزيارة تجسد “فشلًا سياسيًا ودبلوماسيًا كاملاً” لأوكرانيا.

وأوضحت زاخاروفا أن ترامب وبّخ زيلينسكي بشكل غير مسبوق في تاريخ السياسة والدبلوماسية الدولية.

(وكالات)