موسكو: إذا سمح الغرب لأوكرانيا بمهاجمة روسيا سيكون ردنا مدمرا

موسكو: قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأربعاء، إنه في حال سماح الغرب لأوكرانيا بمهاجمة الأراضي الروسية بصواريخ بعيدة المدى، فإن الرد سيكون مدمرا.

جاء ذلك في تصريحات للصحافيين أدلت بها في العاصمة موسكو، تطرقت فيها إلى احتمال سماح الغرب لأوكرانيا باستهداف الأراضي الروسية بصواريخ بعيدة المدى.

وأفادت زاخاروفا، أن “واشنطن ولندن وباريس وبروكسل، يلعبون بالنار”.

وأضافت “إذا سُمح لكييف بهذا الأمر، سنعتبر ذلك بمثابة دخول دول الناتو في صراع مسلح مباشر مع روسيا، وهذا سيغير جوهر وطبيعة الصراع”.

وأردفت “سيكون هناك حتما رد على استخدام منظومات غربية بعيدة المدى ضد أراضينا. سيكون هذا الرد مدمرا بالنسبة لهم (الدول الغربية)”.

وفيما يخص دعوة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، للدول الأعضاء “لزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا”، قالت زاخاروفا، إن “هذه الدعوة لا تهدف إلى خفض التوتر وبدء المفاوضات وحل القضية بالأساليب الدبلوماسية السياسية”.

وأوضحت أن الغرب لا يخطط للتوصل إلى السلام بشأن أوكرانيا، إنما يعتزم مواصلة الحرب الهجينة ضد روسيا من خلال كييف.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه “تخلي” كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.

(الأناضول)