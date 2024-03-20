موسكو: إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا سيكون بمثابة مقصلة لباريس

موسكو: صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، بأنه سيكون من الجيد أن ترسل فرنسا جنودا إلى أوكرانيا.
وقال ميدفيديف، عبر قناته على تطبيق تليغرام، “سيكون من الجيد للفرنسيين أن يرسلوا فوجين إلى أوكرانيا، حينها لن تكون مسألة تدميرهم المنهجي هي الأصعب، بل مهمة غاية في الأهمية”، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
وأضاف ميدفيديف: “لكن بالنسبة للقيادة الفرنسية، سيكون الأمر بمثابة مقصلة، وسيتم تقطيعهم إلى أشلاء من قبل المقربين وممثلي المعارضة الغاضبين، الذين قيل لهم إن فرنسا ليست في حالة حرب مع روسيا، كما سيكون درسا جيدا للحمقى الآخرين في أوروبا”.
وصرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن لدى الجانب الروسي معلومات تفيد بأن فرنسا تقوم بإعداد وحدة عسكرية لإرسالها إلى أوكرانيا، وسيصل عددها في المرحلة الأولية إلى نحو ألفي شخص.
وقال ناريشكين: “القيادة الحالية للبلاد (فرنسا) لا تهتم بوفاة الفرنسيين العاديين ومخاوف الجنرالات. وفقا للبيانات التي تلقتها المخابرات الخارجية الروسية، يتم بالفعل إعداد وحدة لإرسالها إلى أوكرانيا. وفي المرحلة الأولية سيكون هناك نحو ألفي شخص”.
وفي وقت سابق، لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب نتائج مؤتمر حول أوكرانيا، الذي عقد في باريس، إمكانية إرسال قوات برية من الدول الغربية إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقال ماكرون أيضا إن الدول الغربية “تعتزم القيام بكل ما هو ضروري لمنع روسيا من الانتصار في الصراع”.
(د ب أ)
الناتو يريد تحويل اوكرانيا إلى مستنقع لروسيا.
لكن بوتين لن يسمح للغرب بتحويلها كما كانت
فيتنام لأمريكا.
ماكرون متهور ولا يحسب العواقب .. ظهر ذلك جليا في السياسة الداخلية المتزمتة ، حتى خارجيا في الحاق الضرر بالعلاقات مع الدول الافريقية ، لكن مع روسيا ستكون الورطة الاكبر .. يبدأ الأشياء دون اي فكرة عن طريقة انهائها..كأنه صبي يلعب ..
يجب تعقب ذلك الأوغاد قبل أن يستعدو بالذخيرة وقصفهم جميعا يارب العالمين شكرا
فرنسا تبحث عن ثأر لهزيمة نابليون…الذي هزمه جنرال الثلج الروسيّ قبل أنْ يصل إلى موسكو…فعاد بمعشار قواته تلك الهالكة من الجوع الهارس والبرد القارص؛ أكثر من الموت بالرصاص.وأخشى أنْ تسمع باريس هذه المرّة صوت الرصاص.
إشعال الحرب وعدم التهدئة سيكون لها اثارا سلبية جديدة ولا اظن ارسال الجنود الفرنسيين وحتى موتهم سيكون له صدى في فرنسا لانهم بالعادة سيكونون مرتزقة او لا أهل لهم.