موسكو: إيران ستنضم الأسبوع المقبل إلى منظمة شنغهاي للتعاون

موسكو: أعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف الجمعة أن إيران ستنضم رسميا الأسبوع المقبل إلى منظمة شنغهاي للتعاون إلى جانب الصين وروسيا وبلدان آسيا الوسطى.
وقال لافروف في افتتاح مركز للمنظمة في موسكو “خلال اجتماع الرؤساء في الرابع من تموز/يوليو، ستتم الموافقة على عضوية إيران الكاملة”.
(أ ف ب)
صارت إيران حليفا استراتيجيا لروسيا سنرى ماذا ستفعل حكومة الفاسد قاتل الفلسطينيين النتن ياهو و زبانيته من بنغفير وسموتريتش ومن على شاكلتهم 😏🔥🔥
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا نصر الحرية الحقيقيه امام الاستكبار العالمي وامريكا عدوه الانسان والغرب المنافق
ربّما هذه خطوة جيدة ومشجعّة لإنشاء هيئة أمم متحدة جديدة غير الحالية من هذه الدول ومن دول أخرى في أمريكا اللاتينيّة وأفريقيا وآسيا…لكسر الطوق الإمبرياليّ الأمريكيّ الغربيّ.