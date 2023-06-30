موسكو: إيران ستنضم الأسبوع المقبل إلى منظمة شنغهاي للتعاون

موسكو: أعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف الجمعة أن إيران ستنضم رسميا الأسبوع المقبل إلى منظمة شنغهاي للتعاون إلى جانب الصين وروسيا وبلدان آسيا الوسطى.

وقال لافروف في افتتاح مركز للمنظمة في موسكو “خلال اجتماع الرؤساء في الرابع من تموز/يوليو، ستتم الموافقة على عضوية إيران الكاملة”.

(أ ف ب)