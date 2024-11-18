موسكو: الدفاع الجوي الروسي يسقط 28 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل

موسكو: قال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين صباح اليوم الاثنين إن وحدات الدفاع الجوية الروسية دمرت طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين صوب العاصمة الروسية خلال الليل.

وكتب سوبيانين على قناته على تيليغرام “وفقا للمعلومات الأولية، لا توجد أضرار أو إصابات في موقع سقوط الحطام”.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة الأنباء.

وفي وقت سابق، قال ألكسندر بوجوماز حاكم منطقة بريانسك الروسية إن أوكرانيا نفذت هجوما بطائرات مسيرة على حدود بريانسك المتاخمة لأوكرانيا خلال الليل. وأضاف أن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت 26 طائرة مسيرة أوكرانية.

وتابع دون الخوض في التفاصيل “تواصل وحدات الدفاع الجوي العمل لحماية منطقتنا”.

ولم يرد أي تعليق بعد من أوكرانيا. ودأبت كييف على القول إن هجماتها بالطائرات المسيرة داخل روسيا تستهدف البنية التحتية الرئيسية لجهود موسكو الحربية وتأتي ردا على الضربات الروسية المستمرة على أوكرانيا.

(رويترز)