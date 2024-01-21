موسكو: الطائرة المنكوبة في أفغانستان روسية خاصة

موسكو: أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية (روسافياتسيا)، الأحد، أن الطائرة المنكوبة في ولاية بدخشان الأفغانية، طائرة روسية خاصة وكان على متنها 6 أشخاص.

وذكر بيان صادر عن الوكالة أن الطائرة من طراز فالكون 10 مسجلة في سجل الطيران المدني في روسيا، على عكس الشائعات التي قالت إنها طائرة هندية.

وأوضح البيان أن الطائرة اختفت من شاشات الرادار عندما انقطع الاتصال بها أثناء تواجدها في المجال الجوي الأفغاني بالقرب من حدود طاجيكستان الليلة الماضية (السبت الأحد).

وأكد أن الطائرة من إنتاج شركة داسو للطيران الفرنسية عام 1978 وتعود ملكيتها إلى شركة Athletic Group الخاصة.

وأضاف أنه كان على متن الطائرة طاقم من 4 أفراد وراكبان، وتعمل في خدمات صحية مستأجرة بين وجهات غايا (الهند) – طشقند (أوزبكستان) – جوكوفسكي (روسيا).

وأكد أن وكالة روسافياتسيا على اتصال مع سلطات الطيران الأفغانية والطاجيكية، وأن البحث مستمر عن الطائرة.

وصباح الأحد تحطمت طائرة في ولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان وسط أنباء تحدثت عن أنها هندية، ثم ما لبثت الهند أن أكدت أن الطائرة ليست تابعة لها.

(الأناضول)