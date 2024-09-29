موسكو: القضاء على نحو 1965 عسكريا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

موسكو- كييف: أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان الأحد، القضاء على نحو 1965 عسكريا أوكرانيا بعمليات القوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال البيان إن “وحدات من تجمع قوات (الشمال) نجحت في ضرب القوة البشرية والمعدات للواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 113 وتكبيد العدو خسائر تقدر بنحو 70 عسكريا”، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن وحدات من تجمع قوات (الغرب) نجحت في تحرير بلدة ماكييفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية، وتكبيد العدو خسائر تصل إلى 450 عسكريا.

وأوضح البيان أن وحدات من تجمع قوات (الجنوب) تمكنت من تكبيد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بنحو 610 عسكريا وعدد من المعدات العسكرية.

وأشار البيان إلى أن وحدات من تجمع قوات (المركز) كبدت العدو خسائر بلغت نحو 620 عسكريا، موضحا أن وحدات من تجمع قوات (الشرق) سيطرت على مواقع أكثر فائدة كما تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 135 عسكريا، مضيفا أن وحدات من تجمع قوات “دنيبر” قضت على نحو 80 عسكريا أوكرانيا.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

ومن جهة أخرى، أسفر قصف روسي على مدينة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا عن إصابة 13 شخصا على الأقل، بحسب ما أعلنت أجهزة الإنقاذ الأوكرانية.

إصابة 13 شخصا بغارات روسية استهدفت مدينة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا

وقالت في بيان إن عاصمة المنطقة تعرضت لعدة “غارات جوية واسعة النطاق” فجرا، مشيرة إلى أن “مبنى وستة منازل تقع في مناطق متفرقة من المدينة تعرضت لدمار كبير”.

وأوضحت أن 42 من عناصر الإنقاذ يتواجدون في الموقع لمساعدة أي شخص محاصر تحت الأنقاض.

وأعلنت في وقت لاحق في بيان منفصل أن “عدد المصابين ارتفع إلى 13 شخصا بينهم شاب يبلغ من العمر 17 عاما”.

وتم انتشال امرأة من تحت الأنقاض ونقلها إلى المستشفى.

وكان حاكم المنطقة إيفان فيدوروف قد ذكر في وقت سابق أن عدد الجرحى الستة، “رجلان وأربع نساء”.

وبحسب الحاكم فإن الجيش الروسي ضرب زابوريجيا عشر مرات، وقام بتدمير “مبنى ومنازل متعددة الطوابق”.

وسرعان ما ندد رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية، أندري إرماك، على شبكات التواصل الاجتماعي بالهجوم الروسي الجديد الذي يهدف إلى “ترويع” السكان المدنيين.

ودعا إيرماك مرة أخرى حلفاء كييف الغربيين إلى توفير “المزيد من الأسلحة” لاعتراض القصف الآتي من روسيا وفرض عقوبات اقتصادية فعالة على “المجمع الصناعي العسكري” الروسي، للمزيد من الضغط على موسكو.

وفي روسيا، أعلنت وزارة الدفاع إسقاط 125 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها خلال الليل، حيث أفاد حكام المناطق عن بعض الأضرار ولكن لم تقع إصابات.

وقالت الوزارة على تلغرام “تم تدمير 125 طائرة مسيرة ثابتة الجناح واعتراضها من قبل أنظمة الدفاع الجوي”.

وتم تدمير 67 طائرة مسيرة فوق منطقة فولغوغراد في جنوب روسيا، حيث قال الحاكم أندريه بوشاروف إن الحطام المتساقط من الطائرات بدون طيار أشعل حرائق في العشب ولكن لم تقع إصابات أو أضرار.

وتم إسقاط 17 مسيرة أخرى فوق منطقة بيلغورود و17 فوق منطقة فورونيج، حيث قال الحاكم ألكسندر غوسيف إن الكثير منها سقطت على مدينة فورونيج وضواحيها مما تسبب في اندلاع حرائق في مبنيين سكنيين ولكن لم تقع إصابات.

ودمرت 18 طائرة أخرى فوق منطقة روستوف حيث لم تقع إصابات ولا أضرار.

(وكالات)