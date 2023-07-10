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موسكو.. انطلاق الحوار الاستراتيجي بين روسيا والتعاون الخليجي

منذ ساعة واحدة

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موسكو: استضافت العاصمة الروسية موسكو، الاثنين، الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، على مستوى وزراء الخارجية.
وشارك في الحوار إلى جانب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وزراء خارجية الدول الست الممثلة في مجلس التعاون الخليجي وهي: السعودية، وقطر، والإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان.
واستهل لافروف الجلسة بالتأكيد على أهمية التعاون بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى توفر الإمكانيات التي تساعد في عمليات تطوير هذا التعاون.
وفي السياق، أعرب لافروف خلال مؤتمر صحافي عن ترحيب بلاده بـ”التقارب بين دول الخليج وإيران”.
كما أشار إلى أن روسيا “تدعم الحل السياسي الشامل في سوريا والبدء في إعادة الإعمار”.
وعقدت الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، في العاصمة السعودية الرياض عام 2017.
(الأناضول)

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  1. يقول قلم حر في زمن مر:
    يوليو 10, 2023 الساعة 3:25 م

    هل تستطيع روسيا أن تحتوي الخليج يا خديج، لننتظر ونراقب ما سيحدث في قادم الأيام يا هامان 🇷🇺🤔😏✌️

    رد

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