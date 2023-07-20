موسكو تتهم واشنطن بـ”جرائم حرب” لإمدادها أوكرانيا بقنابل عنقودية

موسكو: اتهمت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، الولايات المتحدة بارتكاب “جرائم حرب” على خلفية إمداد أوكرانيا بقنابل عنقودية.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

وفي معرض وصفها القرار الأمريكي بشأن إمداد أوكرانيا بالقنابل العنقودية، قالت زاخاروفا: “على غرار واشنطن، نصف أولئك الذين يفعلون ذلك بأنهم مجرمي حرب”

في 7 يوليو/ تموز الجاري، أعلن البيت الأبيض رسميا أن الولايات المتحدة قررت تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية، في إطار حزمة مساعدات عسكرية جديدة.

والذخائر العنقودية محظورة من قبل أكثر من 100 دولة، بموجب اتفاقية للأمم المتحدة لعام 2008، التي تحظر استخدام وإنتاج وتخزين ونقل الذخائر العنقودية، فيما لم تنضم الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا إلى الاتفاقية.

وتطلق القنابل العنقودية ذخائر صغيرة تنتشر في المنطقة المستهدفة، وقد تنفجر بعد سنوات، مسببة خسائر في صفوف المدنيين.

(الأناضول)