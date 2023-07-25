موسكو: تجديد اتفاق الحبوب لن يتم بمعزل عن روسيا

إسطنبول: قال سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي، الثلاثاء، إن تجديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود “لن يتم بمعزل عن موسكو”.

جاء ذلك في تصريحات على هامش مشاركته في “مؤتمر الأمم المتحدة للنظم الغذائية” المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما بين 24 ـ 26 يوليو/ تموز الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء “تاس” الروسية.

وذكر فيرشينين أنه “لا مفاوضات جارية بشأن استئناف صفقة الحبوب”، مؤكدا أن تجديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود “لن يتم بمعزل عن روسيا”.

وفي 17 يوليو الجاري، رفضت موسكو تمديد اتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية التي انتهت بذات اليوم، وقالت إنها “ستمدد حال تنفيذ الجزء الروسي منها”.

واشتكت روسيا من أن القيود والعقوبات المفروضة عليها على خلفية الحرب الدائرة مع أوكرانيا أعاقت صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة، وهي منتجات تعتبرها موسكو مهمة أيضا لسلسلة الغذاء العالمية.

ووقعت الاتفاقية بإسطنبول في يوليو/ تموز 2022، بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركيا والأمم المتحدة، للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت منذ بدء الحرب الروسية في فبراير/ شباط 2022.

ومددت الاتفاقية 3 مرات، حيث سهلت نقل أطنان من الحبوب والمواد الغذائية في إطار محاولات معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تصاعدت إلى مستويات قياسية بعد شن موسكو عملياتها العسكرية.

وتعد روسيا وأوكرانيا الموردين الرئيسيين للقمح والشعير وزيت عباد الشمس وغيرها من المنتجات الغذائية ذات الأسعار المعقولة التي تعتمد عليها الدول النامية.

(الأناضول)