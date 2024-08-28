موسكو تحذر أوروبا من التعرض لضرر إذا لم تمدد أوكرانيا اتفاقية نقل الغاز الروسي

موسكو – وكالات: حذر متحدث الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف من أن أوروبا «ستضرر» إذا لم تمدد أوكرانيا اتفاقية نقل الغاز الطبيعي مع موسكو.

جاء ذلك في تصريحات صحافية أمس الأربعاء تعليقاً على إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عزم بلاده عدم تمديد اتفاقية نقل الغاز الطبيعي مع روسيا التي تنتهي أواخر العام الحالي. وقال بيسكوف إن هناك طرق بديلة لشحن الغاز الروسي إلى أوروبا، مثل إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا.

وأشار إلى أن اتخاذ أوكرانيا قراراً بعدم تمديد اتفاقية نقل الغاز مع روسيا «من شأنه أن يضر بشكل كبير بمصالح المستهلكين الأوروبيين». وأضاف «هناك طرق بديلة وخطط لإنشاء مركز في تركيا والدراسات جارية حول هذا الموضوع»، ًلافتاً إلى أن بعض البلدان الأوروبية ما تزال تستهلك الغاز الروسي.

وأشار إلى أن الغاز الروسي يمتاز عن نظيره الأمريكي من ناحيتي «الاقتصاد والموثوقية». وتوصلت روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق عام 2019 لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا تنتهي مدته نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024.