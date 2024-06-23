موسكو تحمل الولايات المتحدة “مسؤولية” الهجوم الصاروخي على القرم

موسكو: حملت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة “مسؤولية” الهجوم الصاروخي الأحد على شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، كونه نفذ بواسطة صواريخ “اتاكمس” التي سلمتها واشنطن لكييف.

وقالت الوزارة في بيان إن “مسؤولية الضربة الصاروخية المتعمدة على مدنيين في (مدينة) سيفاستوبول تقع في الدرجة الأولى على واشنطن التي زودت أوكرانيا بأسلحة”، وكذلك على سلطات كييف، مؤكدة أن “افعالا كهذه لن تبقى من دون رد”.

واسفر الهجوم الصاروخي عن ثلاثة قتلى بينهم طفلان، ونحو مئة جريح في سيفاستوبول، بحسب الحاكم المحلي الذي عينته موسكو ميخائيل رازفوجاييف.

وضمت روسيا القرم في 2014.

واعلنت واشنطن في نيسان/ابريل أنها ارسلت الى اوكرانيا صواريخ “اتاكمس”، بعدما طالبت بها لوقت طويل للتمكن من إصابة اهداف بعيدة من خط الجبهة.

واستخدمت كييف هذه الصواريخ للمرة الأولى ضد موسكو في تشرين الاول/اكتوبر، لكن ما ارسلته واشنطن في الآونة الاخيرة يمتاز بمدى أبعد يمكن أن يصل الى 300 كلم.

ولم تعلق اوكرانيا الى الآن على قصف سيفاستوبول.

(أ ف ب)