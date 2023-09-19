موسكو تريد تشكيل محور مع بكين لمواجهة الغرب

موسكو: قال رئيس مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في موسكو اليوم الثلاثاء، إن القيادة الروسية تريد تشكيل محور مع بكين لمواجهة الغرب.

وقال باتروشيف، خلال الاجتماع: “في ظل الحملة الشاملة للاحتواء المزدوج لروسيا والصين التي ينتهجها الغرب بشكل جماعي، فإن مزيد من تعميق التعاون الروسي الصيني على الساحة الدولية يكتسب أهمية خاصة”، بحسب ما أوردت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء.

وأكد باتروشيف، أحد أقرب حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لضيفه إن موسكو تدعم مطالب بكين في تايوان، على سبيل المثال.

كما تتضامن روسيا مع الصين فيما يتعلق بمناطق التبت وهونغ كونغ وشينغيانغ التي يقطنها مسلمو الإيغور. ويتهم الغرب الصين بارتكاب انتهاكات حقوقية خطيرة في شينغيانغ.

وتشن روسيا حربا واسعة النطاق ضد أوكرانيا منذ نحو 19 شهرا وتعرضت لعقوبات غربية جراء ذلك. ورسميا، تقف الصين على الحياد فيما يتعلق بالصراع، لكن موسكو تسعى إلى الالتفاف على العقوبات الغربية بمساعدة بكين.

(د ب أ)