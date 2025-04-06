سياسة | دولي | أوروبا

موسكو تستهدف كييف ومناطق أوكرانية أخرى بالصواريخ الباليستية

منذ ساعتين

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كييف: أطلقت روسيا عدة صواريخ باليستية باتجاه أوكرانيا، مستهدفة أيضا العاصمة كييف، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة “كييف إندبندنت” الأوكرانية في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد نقلا عن عمدة كييف فيتالي كليتشكو.

وتحدث كليتشكو عن وقوع انفجارات وعن عدة إصابات وسقوط حطام من المباني المتضررة. كما تم الإبلاغ عن اندلاع حرائق في عدة أحياء في العاصمة، في حين تم إرسال عمال الإنقاذ لإسعاف المصابين.

ووفقا للصحيفة قد ضربت الهجمات الروسية أهدافا في جميع أنحاء أوكرانيا خلال الليل.

كما أطلق الجيش الروسي مساء السبت أسرابا من المسيرات على مناطق مختلفة من أوكرانيا، وفقا لتقارير إعلامية، حيث أطلقت الدفاعات الجوية المضادة للطائرات النار على المسيرات.

وذكرت الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة ميكولايف جنوبي أوكرانيا أن النيران اندلعت في مبنيين سكنيين على الأقل بعد تعرضهما للقصف بمسيرات قتالية.

(د ب أ)

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