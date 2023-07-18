موسكو تصف عقوبات لندن الأخيرة بأنها “مظهر من النفاق المكشوف”

موسكو: وصفت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، عقوبات بريطانيا الأخيرة على أفراد ومنظمات روسية بأنها “مظهر من النفاق المكشوف”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحافي إن عقوبات بريطانيا الأخيرة على أفراد ومنظمات روسية هي “مظهر من النفاق المكشوف الذي أصبح السمة المميزة لسياسة لندن”، حسب موقع “روسيا اليوم” المحلي.

وأضافت زاخاروفا: “نعتبر الأعمال العدائية العلنية للندن، مظهرا جديدا للنفاق غير المقنع”.

وأكدت أنه “لا توجد أي عقوبات يمكنها أن تساعد لندن في التأثير على المسار السيادي لروسيا”.

وأشارت إلى أن “لندن التي تظهر قلقا زائفا على الأطفال، تواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة”.

والإثنين، أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، في تصريح صحافي، عن 14 عقوبة جديدة ردًا على محاولات روسيا تدمير الهوية الوطنية الأوكرانية، بما في ذلك 11 ضد المتورطين في الترحيل القسري للأطفال الأوكرانيين.

(الأناضول)