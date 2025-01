موسكو تعلن أن أوكرانيا بدأت “هجوما مضادا” في منطقة كورسك الروسية- (فيديوهات)

موسكو- كييف: أعلنت موسكو الأحد أنّ كييف بدأت “هجوما مضادا” في منطقة كورسك بجنوب روسيا، حيث تسيطر القوات الأوكرانية على مئات الكيلومترات المربّعة منذ الهجوم الذي شنّته في آب/ أغسطس 2024.

وقال بيان صادر عن الجيش الروسي “حوالي الساعة 9,00 (6,00 ت غ) بدأ العدو هجوما مضادا بهدف وقف تقدّم القوات الروسية في منطقة كورسك”.

وأضاف أنّ “المجموعة المهاجمة من الجيش الأوكراني هُزمت بالمدفعية والطيران”.

وأوضح أنّ “عملية القضاء على وحدات من القوات الأوكرانية مستمرّة”.

A group of Ukrainian tanks, MRAPs and armoured personnel carriers drive around a minefield on the outskirts of the village of Berdin in the Kursk region pic.twitter.com/ANgn1tDU83

وبحسب البيان، دفعت القوات الأوكرانية بدبابتين وقرابة عشر مركبات مدرعة ووحدة هدم في الهجوم الجديد، وعملت على التقدم نحو قرية بردين.

وفي وقت سابق، أفاد مدونون عسكريون موالون للكرملين بأن كييف تشن هجوما جديدا في كورسك، وأن قواتها تتقدم باتجاه منطقة بولشيسولدتسكي.

Movement of attacking columns of Ukrainian Armed Forces equipment in Kursk Oblast: part of the armor has already been burned

▪️ The main direction of the attack is the Berdino region in the Bolshesoldatsky district of Kursk Oblast.

▪️The statement about the offensive of 6… pic.twitter.com/UIlCQTo9oj

— Victor vickop55 commentary (@vick55top) January 5, 2025