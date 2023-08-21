سياسة | دولي

موسكو تعلن إحباط هجوم أوكراني بطائرتين مسيرتين بالقرب من القرم

منذ 34 دقيقة

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موسكو:  أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء الإثنين إحباط هجوم أوكراني بطائرتين مسيرتين بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أنه “تم حوالي الساعة 2300 بتوقيت موسكو، يوم 21 آب/أغسطس، إحباط محاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين مسيرتين”، وفقا لموقع قناة “آر تي” الروسية.

وأضاف البيان أن “وسائل الدفاع الجوي رصدت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين، وتم تحييدهما بوسائل التشويش الإلكتروني”.

وأكدت وزارة الدفاع أن الطائرتين المسيرتين تحطمتا في مياه البحر الأسود على بعد 40 كيلومترا إلى الشمال الغربي من شبه جزيرة القرم.

(د ب أ)

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