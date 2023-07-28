موسكو تعلن اعتراض صاروخين أوكرانيين في الجنوب الغربي

موسكو: أعلنت روسيا، الجمعة، أنها اسقطت صاروخين اوكرانيين فوق جنوب غرب أراضيها، علما بأن شظايا الصاروخ الأول أسفرت عن إصابة 16 شخصا عند سقوطها في مدينة قريبة من الحدود مع أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام إن “نظام كييف شن هجوما إرهابيا على منشآت سكنية في تاغانروغ مستخدما صاروخ دفاع جوي من طراز اس-200”.

وأضافت أن “الدفاعات الجوية الروسية رصدت الصاروخ الأوكراني واعترضته خلال تحليقه”، موضحة أن شظاياه “سقطت في أرض تاغانروغ”.

ونقلت وكالتا تاس وريا نوفوستي الروسيتان عن أجهزة الإسعاف أن 16 شخصا أصيبوا بجروح، نقل عشرة منهم الى المستشفى، علما بأن أحد المصابين في حال خطيرة.

وأعلن الجيش الروسي لاحقا انه اسقط صاروخا ثانيا قرب آزوف التي تبعد اربعين كلم شرق تاغانروغ، من دون أن يسفر ذلك عن ضحايا.

تقع تاغانروغ على بعد خمسين كلم من الحدود الأوكرانية، على الطريق المؤدية الى ميناء ماريوبول الذي احتلته القوات الروسية بعد حصار مدمر في 2022.

وشهدت مدن عدة في جنوب روسيا حوادث دامية منذ بدء النزاع في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

ففي تشرين الأول/أكتوبر، قتل 15 شخصا إثر تحطم طائرة عسكرية في مدينة ييسك الواقعة في المنطقة نفسها.

ويستهدف قصف أوكراني بانتظام مناطق محاذية لأوكرانيا في اقصى الشمال الغربي الروسي، وخصوصا بيلغورود.

كذلك، أعلنت روسيا مرارا تدمير مسيرات أوكرانية، كان آخرها الجمعة في منطقة موسكو.

(أ ف ب)