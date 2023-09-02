سياسة | دولي

موسكو تعلن تدمير ثلاثة زوارق أوكرانيّة مسيّرة حاولت مهاجمة جسر القرم

منذ ساعتين

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موسكو:  أعلنت روسيا أنّها دمّرت في البحر الأسود ليل الجمعة/ السبت ثلاثة زوارق أوكرانيّة قالت إنّها حاولت مهاجمة جسر القرم.

وذكرت وزارة الدفاع الروسيّة عبر تلغرام أنّه “في 2 أيلول/سبتمبر، عند نحو الساعة 2,20 بتوقيت موسكو (23,20 بتوقيت غرينتش الجمعة)، دُمّر في البحر الأسود الزورق الأوكراني المُسيّر الثالث شبه الغاطس الذي أرسله نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم”.

في 12 آب/أغسطس، أعلنت الدفاعات الجوّية الروسيّة أنّها صدّت هجوما صاروخيا فوق جسر القرم الاستراتيجي في مضيق كيرتش.

وجسر القرم الذي أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتشييده بعد ضمّ شبه الجزيرة في 2014، استُهدف مرارا بهجمات أوكرانيّة. وهو يُشكّل بنية تحتيّة مهمّة مدنيا وعسكريا تربط روسيا بشبه الجزيرة.

وتسبّب هجوم في تمّوز/يوليو بأضرار كبيرة في الجزء الذي تسلكه السيّارات من الجسر الذي يُستخدم أيضا في نقل معدّات عسكريّة إلى الجيش الروسي الذي يُقاتل في أوكرانيا.

وتُستهدف أراضي القرم أيضا بضربات أوكرانيّة.

(أ ف ب)

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