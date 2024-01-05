موسكو تقول إنّها صدّت هجوماً جوياً أوكرانياً على شبه جزيرة القرم

موسكو: أعلنت روسيا أنّها صدّت فجر الجمعة هجوماً جوّياً جديداً شنّته أوكرانيا على شبه جزيرة القرم بعشرات المسيّرات، في تطوّر يأتي في إطار تصعيد كلّ من الطرفين هجماته على الطرف الآخر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في منشور على تطبيق تلغرام إنّ “أنظمة الدفاع الجوي الموضوعة في الخدمة دمّرت واعترضت 36 طائرة أوكرانية مسيّرة فوق أراضي جمهورية القرم” التي ضمّتها روسيا إليها في 2014.

وأكّدت الوزارة أن هذا الهجوم الأوكرانيا الجديد “تمّ إحباطه”.

وأضافت أنّ الدفاعات الأرضية الروسية تصدّت أيضاً “لطائرة مسيّرة واحدة فوق أراضي إقليم كراسنودار” (غرب).

وكانت أوكرانيا أعلنت أنّها استهدفت الخميس مركز قيادة روسياً قرب مدينة سيفاستوبول الساحلية في القرم، في هجوم جوّي قالت روسيا إنه أسفر عن إصابة شخص بجروح.

بالمقابل، أعلنت روسيا أنّ دفاعاتها الجوية أسقطت عشرة صواريخ موجّهة فوق شبه الجزيرة وأحبطت ما وصفته بـ”هجوم إرهابي” من قبل القوات الأوكرانية.

وشبه جزيرة القرم هي منطقة رئيسية للخدمات اللوجستية للقوات الروسية التي تحتلّ جزءاً من جنوب أوكرانيا، كما أنّها تشكّل هدفاً منتظماً للصواريخ والمسيّرات الأوكرانية.

وتأتي هذه الهجمات على خلفية تصاعد الضربات الروسية على المناطق الأوكرانية والضربات الأوكرانية على روسيا والمناطق الأوكرانية المحتلّة من روسيا.

(أ ف ب)