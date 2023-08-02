موسكو: صد هجوم أوكراني بزورق مسير ضد سفينة حربية روسية

موسكو: أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، صد قواتها هجوماً بزورق مسيّر تابع للجيش الأوكراني، حاول استهداف إحدى سفنها الحربية في البحر الأسود.

وفي بيان صادر عنه، الأربعاء، قال متحدث الوزارة إيغور كوناشينكوف، إن سفينة حربية روسية كانت ترافق أخرى مدنية جنوب غربي البحر الأسود.

وأضاف أن السفينة الحربية تعرضت لمحاولة هجوم من قبل زورق مسيّر تابع للجيش الأوكراني، مبيناً أنها باءت بالفشل وتم تدمير الزورق.

وأمس الثلاثاء، أعلنت الدفاع الروسية تدمير 3 زوارق مسيرة تابعة للجيش الأوكراني، حاولت الاعتداء على سفنها في البحر الأسود.

فيما لم يصدر تعليق أوكراني فوري على ما ذكرته وزارة الدفاع الروسية.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو، ولا تزال المواجهات مستمرة على عدة جبهات.

(الأناضول)