موسكو: عدد قتلى وجرحى الجيش الأوكراني تجاوز 900 ألف منذ بداية الحرب

موسكو: أعلنت وزارة الدفاع في موسكو، ووكالة تاس الروسية للأنباء، الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت أكثر من 900 ألف قتيل وجريح منذ بداية الحرب قبل ألف يوم، في شباط / فبراير 2022.

ووفقا لحسابات وكالة تاس والوزارة، فإن خسائر أوكرانيا خلال العام الجاري وحده تجاوزت خسائر أول عامين، معا، من الصراع، حيث بلغ إجمالي عدد الضحايا الأوكرانيين 906 آلاف و500 قتيل وجريح.

ولا يمكن التحقق من عدد الضحايا في مثل هذه الصراعات من مصدر مستقل. ولم تكشف موسكو أو كييف حتى الآن عن الأرقام الدقيقة بشأن خسائر كل طرف.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية مؤخرا، نقلا عن مصادر عسكرية واستخباراتية أمريكية، أن 57 ألف جندي أوكراني لقوا حتفهم حتى الآن.

وقدر حلف شمال الأطلسي “الناتو” عدد الضحايا الروس بأكثر من 600 ألف قتيل وجريح، فيما أفادت مصادر استخباراتية غربية بمقتل 200 ألف وجرح 400 ألف في صفوف الروس.

كما قالت الحكومة الأوكرانية، في قائمتها الخاصة، إن أكثر من 722 ألف جندي روسي قتلوا أو أصيبوا منذ بداية الحرب في فبراير/ شباط 2022.

(د ب أ)