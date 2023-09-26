سياسة | دولي | روسيا

موسكو: قائد أسطول البحر الأسود الروسي الذي قالت كييف إنها قتلته يحضر اجتماعًا

منذ ساعتين

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موسكو: ظهر قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود فيكتور سوكولوف، الذي أعلن الجيش الأوكراني، الإثنين، أنه قتله، الأسبوع الماضي، في صور وزّعتها وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء.

بان المسؤول في الصور بزيّ عسكري على شاشة كبيرة إلى جانب مسؤولين عسكريين كبار آخرين، خلال مشاركتهم في اجتماع عبر الفيديو، ترأسه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

ولفت بيان، لا يذكر اسم المسؤول، إلى أن الاجتماع جرى الثلاثاء.

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن، الإثنين، أنه قتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، في ضربة الجمعة، على مقرّ البحرية في سيباستوبول في شبه جزيرة القرم.

(أ ف ب)

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