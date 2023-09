موسكو: قائد أسطول البحر الأسود الروسي الذي قالت كييف إنها قتلته يحضر اجتماعًا

موسكو: ظهر قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود فيكتور سوكولوف، الذي أعلن الجيش الأوكراني، الإثنين، أنه قتله، الأسبوع الماضي، في صور وزّعتها وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء.

بان المسؤول في الصور بزيّ عسكري على شاشة كبيرة إلى جانب مسؤولين عسكريين كبار آخرين، خلال مشاركتهم في اجتماع عبر الفيديو، ترأسه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

ولفت بيان، لا يذكر اسم المسؤول، إلى أن الاجتماع جرى الثلاثاء.

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن، الإثنين، أنه قتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، في ضربة الجمعة، على مقرّ البحرية في سيباستوبول في شبه جزيرة القرم.

(أ ف ب)

Killed or not killed? Footage shared by RIA Novosti shows Viktor Nikolayevich Sokolov present at the Russian Ministry of Defense board, headed by Shoigu.

Wether this is footage before or after the strikes on Sevastopol is unknown. For now, it remains a mystery. https://t.co/RXGlUUlZpO pic.twitter.com/LbcGDupW98

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 26, 2023