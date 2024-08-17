موسكو: مروحيات “كا52-” الروسية تقصف المعدات العسكرية الأوكرانية في مقاطعة كورسك الحدودية

موسكو: أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أطقم مروحيات “كا52-” هاجمت آليات عسكرية مدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.

وقالت الوزارة: “نفذت أطقم طيران الجيش على متن طائرات مروحية من طراز /كا/52- ضربة جوية ضد معدات عسكرية مدرعة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك”، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وبعد استخدام أسلحة الطائرات، قامت الطواقم بمناورة مضادة للصواريخ، وأطلقت مصائد حرارية وعادت إلى موقع المغادرة.

وبحسب سبوتنيك، تصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 آب/أغسطس الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية.

(د ب أ)





