سياسة | دولي | روسيا

موسكو: نأمل عدم مشاركة دوروف “معلومات حساسة” في تلغرام مع الغرب

منذ 50 دقيقة

مؤسس تطبيق تلغرام بافيل دوروف

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موسكو: أعرب رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية “SVR” سيرغي ناريشكين، عن أمله عدم مشاركة مؤسس تطبيق تلغرام بافيل دوروف “معلومات حساسة” في التطبيق مع الدول الغربية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به ناريشكين لوكالة تاس الروسية، الثلاثاء، دون توضيح ما وصفها بأنها “معلومات حساسة” في تطبيق تلغرام.

والسبت الماضي، أوقفت السلطات الفرنسية دوروف في مطار لوبورجيه قرب العاصمة باريس.

وذكرت تقارير إعلامية روسية وفرنسية، أن دوروف تعرض للتوقيف بسبب السماح بالوصول إلى “محتويات غير قانونية في تلغرام”.

وأعلنت شركة تلغرام أنها ملتزمة بقوانين الاتحاد الأوروبي، واصفة الاتهامات الموجهة إلى مؤسسها دوروف، بأنها “هراء”.

والاثنين، مددت السلطات القضائية الفرنسية احتجاز دوروف، بعد توقيفه بسبب اتهامات تتعلق باستخدام التطبيق في “جرائم متنوعة”.

يشار إلى أن رائد الأعمال الروسي دوروف، يحمل الجنسيتين الفرنسية والإماراتية، وتُقدّر ثروته بنحو 15 مليار دولار.

(الأناضول)

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