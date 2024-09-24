موسكو: ندين بحزم الهجمات الإسرائيلية واسعة النطاق على لبنان

موسكو: أعربت متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن إدانة موسكو الحازمة للهجمات العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق ضد لبنان.

وقالت زاخاروفا إن التدهور الحاد للوضع في لبنان “مقلق للغاية”، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء.

وأوضحت أن “الهجمات العشوائية الإسرائيلية على المناطق السكنية، بذريعة تخزين حزب الله لأسلحته هناك، أدت إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين وتدمير كبير للبنية التحتية المدنية”.

وأكدت زاخاروفا إدانة بلادها الحازمة للهجمات العسكرية واسعة النطاق ضد لبنان.

وأضافت: “نود بشكل خاص التأكيد على موقفنا المبدئي بشأن الرفض القاطع لهذه الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين”.

ولفتت إلى ضرورة وقف دوامة العنف بشكل عاجل قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة تماما.

ودعت إلى بذل كل الجهود لمنع الشرق الأوسط من الانجرار إلى صراع مسلح واسع النطاق، “والذي سوف تؤثر عواقبه المدمرة حتما على الجميع في المنطقة وخارجها”.

وأعربت عن استعداد روسيا للتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين لمنع حدوث مثل هذا السيناريو الكارثي في الشرق الأوسط.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح الاثنين، هجوما هو “الأعنف والأوسع” على لبنان منذ بدء المواجهات مع “حزب الله” قبل نحو عام، أسفر عن 558 شهيدا بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 جريحًا، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق “حزب الله” عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها قوات الاحتلال بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

(وكالات)