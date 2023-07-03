موسم أصيلة الثقافي الدولي الـ44ينطلق اليوم في دورتين للصيف والخريف

أصيلة – «القدس العربي»: تنظم مؤسسة منتدى أصيلة، موسم أصيلة الثقافي الدولي الرابع والأربعين، وذلك في دورتين، في الصيف وفي الخريف على غرار الموسمين السابقين. وينظم الموسم بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الثقافة)، وجماعة (بلدية) أصيلة. وستخصص الدورة الصيفية للفنون التشكيلية، وتستمر من اليوم الثلاثاء إلى يوم الثلاثاء 25 الشهر الجاري 2023.

وخلال هذه الدورة يحتضن الموسم ندوة حول «الفن المعاصر والسؤال الثقافي» يومي 14 و15 الشهر الجاري، وندوة ثانية حول «التشكيل المغربي والتداول النقدي» يومي 20 و21 الشهر الجاري، كما سيتم تنظيم حفل تكريم الفنان التشكيلي المغربي عبد الكبير ربيع يوم 16 الشهر.

وسيعرف برنامج هذه الدورة الصيفية تنظيم مشغل الصباغة على الجداريات، كما جرت العادة منذ ربيع 1978، والذي سينجز هذا العام خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 9 الشهر ، بمشاركة 13 فنانا في مختلف أزقة مدينة أصيلة العتيقة، وسيتم كذلك تنظيم مشغل الصباغة على الجداريات الخاص بأطفال مدينة أصيلة خلال الفترة نفسها، كما ستنظم المؤسسة خلال الفترة الممتدة من 09 إلى 25 الشهر مشاغل الصباغة والحفر والطباعة الحجرية) الليتوغرافيا (بمشاركة 29 فنانا في مشاغل الفنون التشكيلية في قصر الثقافة، و»مشغل الأطفال مواهب الموسم» في حدائق قصر الثقافة.

وابتداء من يوم السبت المقبل سيحتضن رواق المعارض في مركز الحسن الثاني للملتقيات معرضا للفنانين المغربيين نرجس الجباري ومحمد عنزاوي، إلى جانب معرض أعمال «الأطفال مواهب الموسم»، كما سيقام بديوان قصر الثقافة «معرض الفنانين الزيلاشيين الشباب»، وسيخصص فضاء بهو قصر الثقافة لعرض أعمال الفنان معاد الجباري، إلى جانب ذلك تحتضن مكتبة الأمير بندر بي سلطان مشغل «التعبير الأدبي وكتابة الطفل»، التي يشرف عليه الأستاذ مصطفى البعليش، لفائدة طلبة المدارس الإعدادية والثانوية في أصيلة.

كما تجدر الإشارة إلى أن الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الرابع والأربعين سيتم تنظيمها خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، ستستضيف مجموعة من الندوات في إطار الدورة السابعة والثلاثين لجامعة المعتمد بن عباد المفتوحة، بالإضافة إلى ندوتين تنظمان بتنسيق مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وستعرف هذه الندوات حضورا عربيا وإفريقيا ودوليا لافتا بمشاركة صفوة من الباحثين، والمفكرين وأصحاب قرار نافذين، وشعراء وإعلاميين، بالإضافة إلى مشاغل الفنون والحفر والليتوغرافيا، والمعارض الفنية والورشات الإبداعية والعروض الموسيقية.