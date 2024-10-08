موسم أصيلة الثقافي الدولي: ندوات فكرية وتكريمات ومعارض وورش فنية

الرباط ـ «القدس العربي»: تحت رعاية العاهل المغربي محمد السادس، تنظم مؤسسة «منتدى أصيلة» الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي الخامس والأربعين، وذلك من الأحد 13 إلى الخميس 31 الشهر الجاري.

ويقام الموسم بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الثقافة)، وجماعة (بلدية) أصيلة. ويشارك في دورة هذه السنة حوالي 300 من صفوة رجال السياسة والفكر والادب والاعلام والفن التشكيلي من مختلف أنحاء العالم.

وضمن فعاليات الموسم الثقافي، تنظم جامعة المعتمد ابن عباد المفتوحة، في دورتها الثامنة والثلاثين، عددا من الندوات تتعلق بمختلف أوجه التطورات التي يعرفها عالم الجنوب.

وسيعرف برنامج الندوات مناقشة قضايا حيوية آنية من قبيل موضوع « أزمة الحدود في إفريقيا: المسارات الشائكة» (13-14 الشهر الجاري)، وموضوع «النخب العربية في المهجر: التحدي القائم والدور الممكن» (17-18)، وموضوع «الحركات الدينية والحقل السياسي: أي مصير؟» (21-22)، وموضوع «قيم العدالة والنظم الديمقراطية» (25-26 الشهر الجاري).

وستنظم مؤسسة منتدى أصيلة بالشراكة مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد ندوتين. الأولى حول موضوع « الذكاء الاصطناعي: أي حوْكمة في إفريقيا في عصر الرقمنة» (23 أكتوبر)، والثانية حول موضوع « شمولية الثقافة وانخفاض اللامساواة في توظيف الموارد الثقافية» (28 الشهر).

وستحتفي «خيمة الإبداع» برسم هذه الدورة من موسم أصيلة الثقافي الدولي الـ 45، بالكاتب والروائي والشاعر المغربي، وزير الثقافة سابقاً الأستاذ محمد الأشعري (30 الشهر الجاري)، حيث سيدلي أكثر من 20 من الأدباء والجامعيين والأكاديميين المغاربة والعرب بشهاداتهم في حق المحتفى به. وتصدر المؤسسة كتابا يتضمن شهادات المشاركين.

وسيتم خلال هذا الموسم أيضا تنظيم حفل توقيع كتاب «شغف وإرادة: رهان في الإعلام والثقافة والسياسة» للكاتب الصحافي والناشر المغربي محمد برادة.

وتبعا لما جرت العادة عليه، تٌنظًم خلال هذا الموسم أيضا مشاغل الفنون التشكيلية بمشاركة فنانين من المغرب، والبحرين، والسنغال، وسوريا، وبلجيكا، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

وتستقبل أروقة المعارض في مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية، معرضا جماعيا بمناسبة مرور 45 سنة على احتضان مؤسسة منتدى أصيلة لأوراش فن الحفر والطباعة الفنية، ومعرضاً تكريمياً تحت شعار «مسارات متقاطعة» للفنانين مليكة أكزناي (المغرب) وأكيمي نوغوشي (اليابان).

وسيحتضن قصر الثقافة معرضا جماعيا للإبداعات الحديثة في فن الحفر، ومعرضا للفنان التشكيلي المغربي عبد القادر المليحي، إلى جانب معرض الأطفال مواهب الموسم، وتستمر هذه المعارض إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وخلال الموسم سيجري أيضا تنظيم مشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل، الذي يعنى بالكتابة في مختلف المجالات مثل الشعر، والقصة والسيناريو وغير ذلك.

وكانت مؤسسة منتدى أصيلة قد نظمت الدورة الصيفية للموسم الثقافي الدولي الخامس والأربعين، ما بين 5 و27 تموز/ يوليو الماضي. وتميزت بتنظيم معارض تشكيلية، ومشاغل الفنون، وصباغة الجداريات، ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل، كما جرى تنظيم ندوتين، الاولى حول «سوق الفن وصناعة القيمة»، والثانية حول «الفن المعاصر وخطاب الأزمة»، إلى جانب تنظيم حفل تكريمي للفنانين مليكة أكزناي (المغرب) وأكيمي نوغوشي (اليابان).

وعرفت الدورة أيضا تنظيم ثلاث محاضرات موضوعاتية، الأولى حول «مدخل لتاريخ النقوش في المغرب» لعالم الآثار الدكتور عبد الخالق المجيدي (المغرب)، والثانية حول «تاريخ فن الحفر وتطوره» للفنان التشكيلي ميشيل بارزان (بلجيكا). والثالثة حول موضوع « تاريخ الطباعة والنشر في المغرب» للدكتورة في التاريخ المعاصر لطيفة الكندوز (المغرب) ، إلى جانب حفل توقيع كتاب “المؤلف في الصورة» للكاتب والناقد المغربي شرف الدين ماجدولين (المغرب).