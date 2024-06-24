موسم قطاف الكرز في تونس يبعث الحياة في مرتفعات «سليانة»

تونس – الأناضول: قبل نحو شهر، بدأ في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا موسم قطف ثمار الكرز، أو ما يعرف في تونس بـ «حب الملوك». لكن في تونس وعدد قليل من بلدان المنطقة مثل لبنان، تمر رحلة وصول ثمرة الكرز نحو النضج، بفترة شديدة البرودة تصل حد نزول الثلوج، وهو ما تحتاج إليه هذه الشجرة، حسب المزارعين.

وتُعرف مدينة مكثر من ولاية سليانة (شمال غرب تونس) بأنها أشد المناطق برودة في الشتاء.

ومنذ سنوات، بادر مزارعو الكرز إلى تنظيم مهرجان يحتفي بهذه الثمار في الأسبوع الأول من يونيو/حزيران من كل عام.

عمر مراد، وهو مزارع ومدير الدورة العاشرة لمهرجان الفروسية والرماية والكرز في مكثر (عقدت في الفترة بين 1 إلى 9 يونيو)، قال إن «محصول حب الملوك كان ضعيفا هذا العام، نظرا لحدوث صقيع، تسبب في سقوط الزهور عن الشجر في أبريل/نيسان الماضي».

وأضاف مراد «عدم الوفرة هذا العام أدى لارتفاع أسعار حب الملوك… لو كان الإنتاج وفيرا لكان الثمن لا يتجاوز 8 دنانير (2.6 دولار) للكيلوغرام».

«نحن هنا في موقع إنتاجه نشتري حب الملوك بسعر مرتفع مع أنه متوفر في حديقة كل بيت تقريبا في مدينة مكثر».

رغم معاناة الفلاحين من غلاء الأدوية ومواد الإنتاج ونقص المياه

ويباع أعلى صنف من حب الملوك في الأسواق 50 دينارا (16.6 دولار) خلال الموسم الحالي للكيلوغرام… «هناك مصاريف كثيرة لإنتاج حب الملوك» حسب مراد الذي قال: «الأزمة الموجودة على مستوى الإنتاج نتيجة الاحتباس الحراري… إنها شجرة تتطلب وجود طقس بارد وثلوج، وتتطلب ألف ساعة برد في العام حتى تعطي ثمرة جيدة بلونها القرمزي ومذاقها الجميل».

وأضاف: «في مكثر لنا ماء جيد وهواء نقي يعطي للثمرة مميزاتها والأهم هو وجود البرد. بينما في المناطق الأخرى من تونس لا تنجح زراعتها بنفس جودة مكثر..ولكن تنجح في منطقتي كسرى وبرقة (من ولاية سليانة) المجاورتين».

«هذا العام وقع الصقيع للأسف. وأسقط معظم زهور حب الملوك، وأتلف 70 في المئة من الإنتاج و30 في المئة الباقية لا تكفي السوق، خاصة مع وجود منظومة سياحية في البلاد تستهلك الثمار».

وأوضح: «عند الحديث عن حب الملوك في ظروف مناخية جيدة، لا نصل إلى هذه الأسعار، فهذا العام أسعار البرتقال في المتناول لأن الكميات كبيرة بفعل عوامل مناخية مناسبة في أماكن إنتاجه».

وزاد: «مكثر المنتج الأول لحب الملوك على مساحة 470 هكتارا وهي حوض إنتاج حب الملوك الأول في تونس. المزارعون خرجوا من طور الزراعات الكبرى (الحبوب) إلى زراعة الأشجار المثمرة خاصة حب الملوك والزيتون».

وقال: «هناك مزارع حديثة بعد سنتين أو ثلاث سنوات. سنصل الى 600 هكتار مزروعة بحب الملوك في مكثر».

الطيب محمد السيفي، مزارع من منطقة السوالم في معتمدية مكثر، وجده مراسل الأناضول في بستانه يتابع حركة عماله لجني الثمار، قال: «الفلاح يعاني بحكم غلاء الأدوية ومواد إنتاج حب الملوك وكذلك نقص المياه».

وأضاف «على الدولة توسيع المنطقة السقوية (المروية) بحفر الآبار العميقة. أحيانا نجمع المحصول ولكن الثمار تبقى مكدسة عندنا لانعدام الطرقات وخاصة عند نزول الأمطار، ليس لنا طريق معبدة». وتابع: «لا بد للدولة أن تلتفت للفلاح. قارورة الدواء يصل ثمنها إلى 120 دينارا (40 دولارا)، وهناك نوع من الأدوية يصل ثمنه إلى 350 دينارا ( 116.6 دولار) لننقذ الإنتاج من التلف».

ورغم اعتراض المستهلكين في المدن على غلاء أسعار حب الملوك، يقول السيفي: «الأسعار في متناول الجميع وهذا العام الشتاء كان دافئا، فالإنتاج ضعيف والشجرة تنتج أكثر في العام الذي تنزل فيه الثلوج».

وأضاف: «الآن نبيع كيلوغرام حب الملوك بمتوسط 15 دينارا (5 دولارات)، وهناك نوعية 3 دنانير (1 دولار).

وعن أصناف حب الملوك التي تنتج في مكثر، قال السيفي: «هناك مورو، والبيضاء، والستيلي. الإقبال موجود على ثمار حب الملوك مهما اختلف نوعها».

وكان رئيس مكتب الأشجار المثمرة في المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية خالد بدر الدين قال في تصريحات سابقة إن «المساحات المزروعة حب الملوك في ولاية سليانة، تقدر بـ655 هكتارا أي 260 ألف شجرة موزعة».

وأضاف: «هناك 435 هكتارا في معتمدية مكثر (170 ألف شجرة) و100 هكتار في كسرى (40 ألف شجرة) ومثلها في برقو و20 هكتارا في معتمدية سليانة الجنوبية (8 آلاف شجرة)».

من ناحيته قال طارق المخزومي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري في مكثر، في تصريح لموقع «الشروق أون لاين» المحلي، مايو/أيار الماضي، إن إنتاج ولاية سليانة من ثمار حب الملوك يمثل حوالي 90 في المئة من الإنتاج الوطني.

وحسب المجمع المهني المشترك للغلال (حكومي تحت إشراف وزارة الفلاحة)، في إحصائيات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، مايو/ايار الماضي، يتم إنتاج 9 آلاف طن من الكرز سنويا ونصيب ولاية سليانة 93 في المئة من الإنتاج.

ووفق الوكالة ذاتها، تنتج تونس جملة من أنواع حب الملوك من بينها «بيقارو» وهي من أجود الأنواع، و»مورو فرنسي» و»مورو عادي» و»مورو بالستيك» والبيضاء.