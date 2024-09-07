موسيالا يتسلم جائزة هداف يورو 2024 قبل مباراة ألمانيا والمجر في دوري الأمم

دوسلدورف: حصل جمال موسيالا نجم منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ على جائزة هداف بطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم التي اختتمت في ألمانيا يوم 14 تموز/يوليو الماضي.

وتسلم موسيالا الجائزة من رودي فولر مدير منتخب ألمانيا ومندوب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وذلك قبل مباراة المجر في دوسلدورف ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري أمم أوروبا، اليوم السبت.

وكان موسيالا سجل ثلاثة أهداف لمنتخب ألمانيا في مشواره ببطولة اليورو أمام اسكتلندا والمجر في الدور الأول، وفي شباك الدنمارك بالدور الثاني.

وتقاسم الجناح الألماني الشاب البالغ من العمر 21 عاما الجائزة مع خمسة لاعبين آخرين وهم الإسباني داني أولمو والسلوفاكي إيفان سكرانز والهولندي كودي جاكبو، والجورجي جورج ميكاوتادزي، والإنكليزي هاري كين.

وودع منتخب ألمانيا بطولة أمم أوروبا على ملعبه من دور الثمانية بعد الخسارة أمام إسبانيا بنتيجة 1/2 بعد التمديد للوقت الإضافي يوم 5 تموز/يوليو الماضي.

(د ب أ)