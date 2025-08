موسيقي بريطاني يؤلف مقطوعة لأجل فلسطين- (فيديو)

لندن: ألّف الموسيقي البريطاني وأحد مؤسسي فرقة “بلينك فلويد” الشهيرة، روجر ووترز، مقطوعة لأجل فلسطين، استذكر فيها نساء قتلن بوحشية من قبل إسرائيل وألمانيا النازية.

ونشر ووترز فيديو لأغنيته الجديدة عبر إكس، الجمعة، حملت اسم “يا أخواتي ساعدنني على فتح أعينهم”.

واستذكر ووترز في أغنيته الناشطة الأمريكية راشيل كوري، التي قُتلت تحت جرافة إسرائيلية أثناء محاولتها منع هدم منزل فلسطيني في غزة عام 2003.

وتضمنت المقطوعة اسم الطالبة الفلسطينية إيمان الهمص التي استشهدت في غزة عام 2004 على يد إسرائيل.

ووترز لم ينس الصحافية الفلسطينية مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة التي اشتُشهدت خلال هجوم للجيش الإسرائيلي على مخيم جنين بتاريخ 11 مايو/ أيار 2022.

كما استذكر الناشطة صوفي شول التي أُعدمت بسبب معارضتها ألمانيا النازية، والناشطة آن فرانك التي قُتلت في معسكرات الاعتقال النازية.

وحظي منشور الموسيقي البريطاني بتفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

Oh my Sisters Help Me To Open Their Eyes. pic.twitter.com/i8321bRNAP

— Roger Waters ✊ (@rogerwaters) August 1, 2025