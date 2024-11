موسيقي فرنسي يندد باستخدام ترامب لأغنيته “نشيد المثليين” في حملته الانتخابية

باريس: ندد الموسيقي الفرنسي وودكيد، الأربعاء، باستخدام أغنيته “رَن بوي رَن”، التي يصفها بـ “نشيد المثليين”، من دون علمه، في مقطع فيديو ضمن حملة دونالد ترامب، داعياً شركة “يونيفرسال ميوزك فرانس”، التي يتعامل معها، إلى “التحرّك”.

وقال وودكيد عبر منصة “اكس”: “مرة جديدة، لم أمنح الإذن مطلقاً باستخدام عمل موسيقي لي في مقطع فيديو لدونالد ترامب”، في إشارة إلى مقطع فيديو كان قد ندّد بنشره، في كانون الأول/ديسمبر الفائت.

ومقطع الفيديو المُركّب الذي أعاد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية نشره، الإثنين، عبر منصته “تروثسوشل” للتواصل الاجتماعي، يجمع لدقيقتين تقريباً صوراً للرئيس الأمريكي السابق ومجموعة من الجنود ومتظاهرين مناهضين للقاحات، مع شعارات مثل “أمريكا أولاً”، على وقع أغنية “وودكيد”، الصادرة عام 2012.

Once again, I never gave permission for the use of my music on that @realDonaldTrump film.

Run Boy Run is a LGBT+ anthem wrote by me, a proud LGBT+ musician. How ironic.

Please react and don’t be complicit @UMusicFrance

— WOODKID (@Woodkid) August 6, 2024