سياسة | دولي

موشّحاً بألوان العلم الفلسطيني.. رئيس الوزراء السنغالي يهاجم نتنياهو ويدعو لعزل إسرائيل- (فيديو)

منذ 3 ساعات

رئيس الوزراء السنغالي

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دكار: اتهم رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، السبت، رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة الحرب في قطاع غزة من أجل بقائه السياسي، داعياً إلى عزل إسرائيل لوضع حدّ لهذه “الهمجية (…) المدعومة من بعض الدول الغربية”.

وقال سونكو، خلال تجمّع حاشد ضم المئات دعماً للفلسطينيين في المسجد الكبير في دكار: “لدينا رئيس وزراء (إسرائيلي) تعتمد سلطته على هذه الحرب، ويعتمد بقاؤه السياسي على هذه الحرب، وهو مستعد للسير فوق آلاف الجثث ليبقى رئيساً للوزراء، ومن أجل ألا يواجه عدالة بلاده”.

وأضاف، وهو يضع وشاحاً بألوان العلم الفلسطيني حول رقبته: “يجب أن نجمع كل من يندد بهذا الظلم، وأن نعمل من أجل حل سياسي يتمثل في عزل دولة إسرائيل، (حل) العزل السياسي”.

وشدد رئيس الحكومة السنغالي، الذي يدعي أنه يساري قومي أفريقي، على أن الأمر يتعلق بـ “وضع حد لهذه الهمجية الإنسانية التي صادقت عليها وأيدتها دول غربية”.

ووصف العمليات الإسرائيلية الجارية في الأراضي الفلسطينية بأنها “إبادة”، متحدثاً عن “الظلم” الذي يعانيه الفلسطينيون منذ إنشاء إسرائيل عام 1948.

وتحدّث سونكو عن “انقسامات كثيرة” تمنع المسلمين والأفارقة من “التحدث بصوت واحد” في مواجهة الأزمة.

(أ ف ب)

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  1. يقول غزاوي:
    سبتمبر 1, 2024 الساعة 8:44 ص

    سونكو يعطي درسا للزعماء العرب المذلولين

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  2. يقول ليندا الجزائرية القبائلية:
    سبتمبر 1, 2024 الساعة 8:55 ص

    سيهاجمه المطبعون قبل اسرائيل نفسها و سيتهكموا علبه و على بلاده و سيصبح علكة تتماضغها الخرفان المنبطحة التي اصبحت تسخر من ادنى فكرة عملية لدعم مع فلسطين و تكتفي بكرنافالات الشوارع التي لا تسمن و لا تغني من جوع

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