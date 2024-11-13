موضوع الذكاء الاصطناعي كـ”ثورة صناعية جديدة” يطغى على “قمة الويب” في لشبونة

لشبونة: يطغى الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحوّلات الكبيرة الناتجة عنه على المناقشات خلال “قمة الويب” التي تُعقَد في لشبونة هذا الأسبوع على خلفية إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، وتُعَدّ الملتقى الأبرز للاقتصاد الرقمي.

ورأى رئيس “مايكروسوفت” براد سميث أمام جمهور من رجال الأعمال الثلاثاء خلال القمة أن “الذكاء الاصطناعي هو التكنولوجيا التخريبية الجديدة الكبرى”، بمعنى أنها قادرة على إحداث تغيير جذري في كل قطاعات المجتمع، على غرار ما فعلت الكهرباء قبله.

وقال “لدينا الفرصة لإنشاء اقتصاد جديد للذكاء الاصطناعي معا، ولكن أكثر من ذلك، يمكننا بناء الثورة الصناعية العالمية الجديدة”.

وذكّر براد سميث باستثمارات الشركة الأمريكية العملاقة في مراكز البيانات، والبنى التحتية الأساسية لعمل الذكاء الاصطناعي الذي يتطلب قدرا ضخما من القوة الحاسوبية والطاقة.

وقال “لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا ببناء مراكز بيانات واستهلاك الكهرباء من دون القلق في شأن ما يعنيه ذلك بالنسبة إلى منطقة أو بلد أو كوكب الأرض”، في وقت ترتفع فيه أصوات كثيرة للتنديد بالتكلفة البيئية الكبيرة لهذه التكنولوجيا.

وتضم “قمة الويب” في البرتغال أكثر من 71 ألف مشارك من 153 دولة، من بينهم أكثر من ثلاثة آلاف شركة ناشئة والف مستثمر، لمناقشة التطورات الجديدة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

واغتنم رئيس شركة “علي بابا” الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية كو تشانغ الفرصة الثلاثاء للإعلان عن إطلاق محرك بحث جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، يسمى Accio، لمساعدة بائعي المحال الصغيرة في العثور على الموردين على المنصة.

وأوضح أن محرّك البحث هذا “نظام محادثة يسمح للأشخاص بالدردشة باللغة اليومية ويربطهم بالموردين حول العالم”. ورأى أن ذلك “يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من اتخاذ قرارات أفضل.”

وتُعقد القمة بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأسبوع الفائت إثر حملة حظيت بدعم قوي من قطب التكنولوجيا إيلون ماسك.

يُخشى أن يعيد الرئيس الأمريكي السابع والأربعون خصوصا النظر في مرسوم مثير للجدل أصدره سلفه جو بايدن، يُحدد معايير الأمان في مجال الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على حماية الخصوصية ومكافحة التحيّز.

(أ ف ب)