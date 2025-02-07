موظفات سابقات في هارودز يتهمن الأخ الثالث في عائلة الفايد بالاعتداء الجنسي

لندن: اتهمت ثلاث موظفات سابقات في متجر هارودز في لندن شقيقًا آخر لصاحبه السابق، محمد الفايد، بالاعتداء الجنسي عليهنّ، وذلك بعد مئات الادعاءات المماثلة التي وُجّهت ضد رجل الأعمال المصري الراحل، وفقًا لما أفادت به هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، يوم الخميس.

وتتهم الموظفات علي الفايد، آخر الأشقاء الثلاثة المتبقين على قيد الحياة، بالاعتداء عليهن أثناء عملهن في المتجر الفاخر خلال تسعينيات القرن العشرين.

وتقدمت أكثر من 400 امرأة باتهامات بالاعتداء الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، ضد مالك هارودز ونادي فولهام لكرة القدم السابق، محمد الفايد، في أعقاب وثائقي عرضته هيئة الإذاعة البريطانية في سبتمبر/أيلول.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، اتهمت ثلاث نساء شقيقًا آخر، الراحل صلاح الفايد، بالاعتداء عليهن خلال الفترة التي كان فيها مشاركًا في ملكية المتجر مع محمد.

وفي الأسبوع نفسه، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” ادعاءات لضحية مفترضة أخرى تتهم علي الفايد، شقيق محمد الأصغر، بالتستّر على عمليات “اتجار” بالنساء.

في أحدث الادعاءات، قالت ثلاث موظفات سابقات إنهنّ تعرضن للاعتداء من جانب علي الفايد في لندن، واسكتلندا، وسويسرا، والولايات المتحدة، عندما كان المتجر مملوكًا للأشقاء، وكان علي مديرًا له، وفقًا لـ “بي بي سي”.

قالت إحدى النساء، المعروفة باسم إيمي، إنها “تحمّلت” إساءة محمد الفايد على مدار ثلاث سنوات كمساعدة شخصية له، كما “تحرش بها” علي في شاليه تملكه عائلة الفايد في سويسرا.

وأوضحت لـ “بي بي سي” أنها تريد “تفسيرًا” من علي الفايد (81 عامًا)، وهو الأخ الوحيد المتبقي على قيد الحياة بعد وفاة صلاح في عام 2010 ومحمد في 2023.

وقالت مصممة ديكورات داخلية سابقة في هارودز، عُرّف عنها باسم فرانسس، إنها تعرضت لإساءات متكررة من محمد الفايد قبل أن “يتحرش بها” شقيقه الأصغر، أولًا في شقة خاصة في وسط لندن، ثم في منزل عائلته في ولاية كونيتيكت الأميركية.

أما لورا، الضحية الثالثة المفترضة، فقد تعرّضت لـ”اعتداء جنسي خطير” من علي الفايد، وفقًا لـ “بي بي سي”.

وقال متحدث باسم علي الفايد لـ “بي بي سي” إنه نفى جميع الاتهامات.

من جهتها، أوضحت منظمة “العدالة لضحايا هارودز”، التي تمثل مئات النساء اللواتي يتحدثن عن تعرّضهن للإساءة من محمد الفايد، أنها تمثل النساء الثلاث في هذه القضية.

وقالت المنظمة في بيان: “كان من الواضح منذ الأيام الأولى لعملنا في هذه القضية أن أفرادًا آخرين غير محمد الفايد متورطون في إساءة معاملة النساء وإخفاء تجاربهنّ”.

وأضافت: “نُشيد بشجاعة النساء اللواتي رفعن الصوت ضد علي الفايد، ونؤكد التزامنا بضمان العدالة والمحاسبة من أجل جميع الناجيات”.

ووفقًا لصحيفة “نيويورك تايمز”، فإن موظفة سابقة في هارودز، تزعم تعرّضها لانتهاكات من محمد الفايد، تقول إن علي الفايد قد يكون لديه “دليل فريد وحاسم” على “مخطط للاتجار بالبشر دام أكثر من عقدين”.

وقد فتحت شرطة العاصمة لندن تحقيقًا جديدًا في مزاعم الاعتداء الجنسي ضد محمد الفايد، والذي حدد هوية ما لا يقل عن 90 ضحية.

(أ ف ب)