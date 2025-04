موظفة مقالة من مايكروسوفت: للشركة دور في الإبادة الإسرائيلية في غزة

هاميلتون: قالت فانيا أغراوال، الموظفة المقالة من شركة مايكروسوفت لاحتجاجها على دعم الشركة للجرائم الإسرائيلية في فلسطين، إن مايكروسوفت لعبت دوراً في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأضافت أغراوال: “على مدى عام ونصف العام الماضيين، بدأنا نتعلم بشكل أكثر وضوحاً كيف تتشكّل هذه العلاقات، وكيف تعمل خدمات مايكروسوفت على تمكين وتسريع الإبادة الجماعية في غزة”.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وأوضحت الموظفة أن التحذيرات الداخلية بشأن تعاون مايكروسوفت مع إسرائيل تم قمعها بشكل “منهجي”.

Vaniya Agrawal, fired Microsoft worker, delivers an important ask to everyone who watched the video of her disruption of Bill Gates (Microsoft founder), Steve Ballmer (former Microsoft CEO), and Satya Nadella (current Microsoft CEO).

