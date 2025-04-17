موظفة مقالة من مايكروسوفت: للشركة دور في الإبادة الإسرائيلية في غزة

تظاهرة داعمة للفلسطينيين بالقرب من مؤتمر مايكروسوفت بيلد، في سياتل. واشنطن. 21 مايو2024. رويترز

هاميلتون: قالت فانيا أغراوال، الموظفة المقالة من شركة مايكروسوفت لاحتجاجها على دعم الشركة للجرائم الإسرائيلية في فلسطين، إن مايكروسوفت لعبت دوراً في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأضافت أغراوال: “على مدى عام ونصف العام الماضيين، بدأنا نتعلم بشكل أكثر وضوحاً كيف تتشكّل هذه العلاقات، وكيف تعمل خدمات مايكروسوفت على تمكين وتسريع الإبادة الجماعية في غزة”.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وأوضحت الموظفة أن التحذيرات الداخلية بشأن تعاون مايكروسوفت مع إسرائيل تم قمعها بشكل “منهجي”.

Vaniya Agrawal, fired Microsoft worker, delivers an important ask to everyone who watched the video of her disruption of Bill Gates (Microsoft founder), Steve Ballmer (former Microsoft CEO), and Satya Nadella (current Microsoft CEO). فانيا أغراوال تتوجه بطلب هام لكل من شاهد… pic.twitter.com/i7jbNhcAh4 — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) April 11, 2025

وأضافت: “رفضوا التعليق على التساؤلات، وتهربوا من الأسئلة المطروحة داخلياً، وحذفوا تعليقات الموظفين التي تطلب التوضيح”.

ولفتت إلى أنه رغم محاولات الشركة إسكاتهم، فإن العديد من الموظفين في مكاتب مايكروسوفت حول العالم أظهروا “تضامناً صامتاً”.

وأوضحت أن البعض انضم إلى الاحتجاج من أجل غزة، بينما عبّر آخرون عن ردود أفعالهم من خلال تغيير رسائل الحالة الخاصة بهم.

وشددت: “حُكم علينا بالصمت، أسكتنا، تعرضنا للاضطهاد، واجهنا الضغوط في كل مرة”.

وخلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، قاطع موظفون كلمة الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي مصطفى سليمان في حفل الذكرى الخمسين لتأسيس الشركة احتجاجاً على تعاملات مايكروسوفت مع إسرائيل.

وفي الحفل نفسه، وخلال تواجد المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس، والرئيس التنفيذي السابق للشركة ستيف بالمر، والرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا على المنصة، صاحت فانيا أغراوال قائلة: “عار عليكم جميعاً، أنتم جميعاً منافقون.. عار عليكم جميعاً أن تحتفلوا فوق دمائهم. اقطعوا علاقاتكم مع إسرائيل”.

وعقب احتجاجها تم إخراجها من الحفل.

وبعدها بأيام فصلت مايكروسوفت المهندستين المغربية ابتهال أبو السعد وزميلتها فانيا أغراوال، إثر احتجاجهما ضد الخدمات التي توفرها الشركة لإسرائيل.

ووفق تقرير نشرته وكالة “أسوشيتد برس”، في 18 فبراير/ شباط 2025، فإن الجيش الإسرائيلي يستخدم منصة “مايكروسوفت أزور” لتجميع معلومات يتم الحصول عليها عبر عمليات “مراقبة جماعية”، تشمل المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والصوتية التي يتم تحويلها إلى نصوص مترجمة.

وبحسب التقرير، فإن “مايكروسوفت أزور” تستخدم تقنيات البحث السريع عن مصطلحات محددة في كميات هائلة من النصوص، وهذه التقنية تتيح، على سبيل المثال، تحديد موقع أشخاص يوجهون بعضهم البعض إلى أماكن معينة، عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي العسكرية.

ووفقاً لتقرير “أسوشيتد برس”، فقد ارتفع استخدام الجيش الإسرائيلي لتقنيات الذكاء الاصطناعي التي توفرها شركتا “مايكروسوفت” و”أوبن إيه آي” في مارس/ آذار 2024، بنحو 200 ضعف مقارنة بالفترة التي سبقت حرب إبادتها الجماعية بغزة.

كما زادت كمية البيانات المخزنة من قبل الجيش الإسرائيلي على خوادم “مايكروسوفت” إلى أكثر من 13.6 بيتابايت بين شهري مارس/ آذار ويوليو/ تموز 2024، أي ما يعادل الضعف مقارنة بالفترة السابقة.

(الأناضول)