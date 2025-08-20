موظفون بمايكروسوفت يحتجون على تعاونها مع الجيش الإسرائيلي

أنقرة: تظاهر ناشطون وموظفون في عملاق التكنولوجيا الأمريكي “مايكروسوفت”، الثلاثاء، أمام مقر الشركة الرئيسي في ولاية واشنطن، احتجاجًا على تعاونها مع الجيش الإسرائيلي.

ووفق موقع “ذا فيرج” الإخباري الأمريكي، نصبت مجموعة من المتظاهرين، بينهم موظفون حاليون وسابقون في مايكروسوفت، إضافة إلى ناشطين وسكان محليين، خيامًا أمام مقر الشركة.

وعلّق المتظاهرون لافتة كُتب عليها “ساحة شهداء الأطفال الفلسطينيين” على أحد مباني الشركة، ووصفوا، في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، المنطقة التي نصبوا الخيام فيها بـ”المنطقة المحررة”.

ووضع المتظاهرون طاولة في موقع الاحتجاج، ودعوا مسؤولي الشركة إلى الانضمام إليهم، وطالبوا مايكروسوفت بإلغاء اتفاقياتها مع الجيش الإسرائيلي.

Boycott Microsoft. Israel’s Unit 8200, the military’s intelligence arm, used a dedicated section of Microsoft’s Azure cloud to store recordings of millions of Palestinian phone calls daily. The data was allegedly used to help plan airstrikes in Gaza and the West Bank. pic.twitter.com/JwsokfDxvl — Dr. Omar Suleiman (@omarsuleiman) August 20, 2025

ومنتصف مايو/أيار الماضي، أكدت إدارة مايكروسوفت، في بيان، أنها توفر خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لوزارة الدفاع الإسرائيلية، لكنها ادّعت عدم وجود أي دليل على أن هذه التقنيات تُستخدم لإلحاق الأذى بالمدنيين.

وكشف تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس أوائل عام 2025 أن نماذج الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت وOpenAI تم استخدامها كجزء من برنامج عسكري إسرائيلي لاختيار أهداف القصف في غزة ولبنان.

🚨🚨 BREAKING! Microsoft workers and community members set up a Liberated Zone within the Martyred Palestinian Children’s Plaza!! 🚨🚨 pic.twitter.com/EJCmUgJYRn — No Azure for Apartheid (@NoAz4Apartheid) August 19, 2025

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت 62 ألفًا و64 شهيداً و156 ألفًا و573 مصابًا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 266 شخصًا، بينهم 112 طفلًا.

(الأناضول)