موظفون بمايكروسوفت يحتجون على تعاونها مع الجيش الإسرائيلي

منذ 37 دقيقة

متظاهرون دعماً للفلسطينيين خارج مؤتمر مايكروسوفت بيلد، في سياتل، واشنطن. 21 مايو 2024. رويترز

أنقرة: تظاهر ناشطون وموظفون في عملاق التكنولوجيا الأمريكي “مايكروسوفت”، الثلاثاء، أمام مقر الشركة الرئيسي في ولاية واشنطن، احتجاجًا على تعاونها مع الجيش الإسرائيلي.

ووفق موقع “ذا فيرج” الإخباري الأمريكي، نصبت مجموعة من المتظاهرين، بينهم موظفون حاليون وسابقون في مايكروسوفت، إضافة إلى ناشطين وسكان محليين، خيامًا أمام مقر الشركة.

وعلّق المتظاهرون لافتة كُتب عليها “ساحة شهداء الأطفال الفلسطينيين” على أحد مباني الشركة، ووصفوا، في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، المنطقة التي نصبوا الخيام فيها بـ”المنطقة المحررة”.

ووضع المتظاهرون طاولة في موقع الاحتجاج، ودعوا مسؤولي الشركة إلى الانضمام إليهم، وطالبوا مايكروسوفت بإلغاء اتفاقياتها مع الجيش الإسرائيلي.

ومنتصف مايو/أيار الماضي، أكدت إدارة مايكروسوفت، في بيان، أنها توفر خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لوزارة الدفاع الإسرائيلية، لكنها ادّعت عدم وجود أي دليل على أن هذه التقنيات تُستخدم لإلحاق الأذى بالمدنيين.

وكشف تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس أوائل عام 2025 أن نماذج الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت وOpenAI تم استخدامها كجزء من برنامج عسكري إسرائيلي لاختيار أهداف القصف في غزة ولبنان.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت 62 ألفًا و64 شهيداً و156 ألفًا و573 مصابًا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 266 شخصًا، بينهم 112 طفلًا.

لافتة عليها صورة المهندسة المغربية في شركة مايكروسوفت، ابتهال أبو السعد، بعد احتجاجها على تزويد إسرائيل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الحرب على غزة. الرباط في 6 أبريل 2025. ا ف ب

(الأناضول)

