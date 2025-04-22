موظفو “الحرة” يحتجون في واشنطن بعد قرار فصلهم تعسفياً- (صور وفيديو)

اعتصام عدد من الموظفين السابقين في شبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN) أمام النادي الوطني للصحافة في واشنطن 22 أبريل 2025

واشنطن- “القدس العربي”: تجمع اليوم الثلاثاء، عدد من الموظفين السابقين في شبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN) أمام النادي الوطني للصحافة في واشنطن العاصمة، احتجاجًا على ما وصفوه بالمعاملة غير العادلة من قبل إدارة الشبكة، عقب موجة تسريحات جماعية حدثت في وقت سابق من هذا الشهر.

ويسلط الاحتجاج الضوء على فصل أكثر من 500 موظف بشكل مفاجئ، دون منحهم تعويضات نهاية الخدمة أو مستحقات الإجازات غير المستخدمة، في خرق للمعايير الأخلاقية والمهنية.

وأشارت MBN إلى أن سبب هذه التسريحات يعود إلى تقليص التمويل من الوكالة الأم، وهي وكالة الولايات المتحدة للإعلام العالمي (USAGM). إلا أن الموظفين السابقين يؤكدون أن طريقة تنفيذ التسريحات عكست غياب الشفافية والتعاطف والمسؤولية من جانب إدارة الشبكة.

وقال أحد المحتجين: “تستخدم MBN تقليص ميزانية USAGM كذريعة لتبرير معاملة غير أخلاقية لموظفين أوفياء خدموا المؤسسة ورسالتها لسنوات. نحن لسنا مجرد أرقام في الميزانية — نحن مهنيون نستحق المعاملة بكرامة”.

وبالإضافة إلى عدم دفع التعويضات المستحقة، أبدت إدارة MBN تجاهلاً تاماً لمصير الموظفين العاملين بتأشيرات J-1، الذين يواجهون الآن خطر الترحيل الوشيك بسبب الفصل المفاجئ. وبموجب شروط هذه التأشيرة، يجب على الموظفين المسرحين مغادرة الولايات المتحدة خلال 30 يومًا من إنهاء خدمتهم.

وقال المحتجون: “الأمر لا يتعلق بالوظائف فقط — بل بحياة الناس، وأسرهم، ووضعهم القانوني في هذا البلد. إن تجاهل الإدارة لهذا الوضع هو أمر غير إنساني وغير مسؤول”.

ويطالب الموظفون السابقون إدارة MBN ووكالة USAGM بإعادة النظر في القرارات المتخذة، وضمان المحاسبة المالية، وتسليم تعويضات نهاية الخدمة ومستحقات الإجازات دون تأخير إضافي.