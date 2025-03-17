موظفو وزارة كفاءة الحكومة يدخلون معهد السلام الأمريكي رغم الاحتجاجات

واشنطن: دخل موظفو وزارة كفاءة الحكومة، التابعة لإيلون ماسك، إلى معهد السلام الأمريكي، رغم احتجاجات المنظمة غير الربحية التي أكدت أنها ليست جزءا من الفرع التنفيذي، بل وكالة مستقلة.

وقال الرئيس التنفيذي للمعهد، جورج موس، “لقد اقتحم موظفو وزارة الكفاءة مبنى المعهد”. وظهرت سيارات الشرطة خارج المبنى في واشنطن مساء الإثنين.

وأفاد مسؤول كبير في معهد السلام الأمريكي بأن موظفي وزارة الكفاءة تمكنوا من دخول المبنى بعد عدة محاولات فاشلة يوم الإثنين، وبعد أن تم منعهم من الدخول يوم الجمعة. وتحدث المسؤول بشرط عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموقف.

ولم يتضح على الفور ما كان موظفو وزارة الكفاءة يفعلونه أو يبحثون عنه داخل مبنى المنظمة غير الربحية، الذي يقع في حي فوجي بوتوم، مقابل مبنى وزارة الخارجية.

واستهدف الرئيس دونالد ترامب المنظمة وعددا من الجهات الأخرى بأمر تنفيذي صدر في 19 فبراير/ شباط، يهدف إلى تقليص حجم الحكومة الاتحادية. ومنذ ذلك الحين، تحركت الإدارة لإقالة موظفين وإلغاء برامج في بعض تلك المنظمات.

(أ ب)