موفد إسرائيلي في قطر للبحث في وقف إطلاق النار بغزة

القدس: ينتظر وصول موفد إسرائيلي الجمعة إلى قطر في مسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في وقت تستمر الحرب بلا هوادة مع تنفيذ قوات الاحتلال عمليات قصف جديدة على قطاع غزة المحاصر والمدمر.

وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس، من رئيس جهاز الموساد التوجه إلى قطر بعد طرح حركة حماس “أفكاراً” جديدة لوضع حد للحرب.

وينتظر وصول رئيس الموساد ديفيد برنيع إلى قطر الجمعة، حيث يُتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أحد الوسطاء الرئيسيين في النزاع، وفق ما أوضح مصدر مطلع على المفاوضات.

وفيما لا تزال المباحثات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، تصطدم بمطالب الطرفين المتضاربة، ثمة مخاوف من أن يأخذ النزاع بعدا إقليميا مع التصعيد الحاصل عند الحدود بين لبنان وإسرائيل.

فمنذ بدء الحرب قبل نحو تسعة أشهر، يتبادل “حزب الله” والجيش الإسرائيلي القصف بشكل يومي عبر الحدود، وتزداد حدته تبعاً للمواقف والتصريحات.

والخميس، أطلق حزب الله أكثر من 200 صاروخ ومسيّرة “انقضاضية” على مقار عسكرية في شمال إسرائيل وهضبة الجولان المحتلة ردا على قتل إسرائيل الأربعاء قياديا كبيرا في الحزب.

ورد الجيش الإسرائيلي بضرب منشأتين لحزب الله في جنوب لبنان.

وقُتل جندي إسرائيلي بإطلاق صاروخ على شمال إسرائيل بحسب مصدر عسكري.

إلى أين؟

في جنوب القطاع، أصدر جيش الاحتلال أوامر بإخلاء في شرق رفح وفي خان يونس ما يزيد المخاوف من عمليات عسكرية جديدة واسعة. وفرّ عشرات آلاف الفلسطينيين مرة أخرى في القطاع المدمر بحثا عن ماء وطعام وملجأ.

وقالت أم مالك النجار: “غادرنا، لكن لا نعرف الى أين نذهب. الأمر صعب جدا. الطقس حار، ومعنا أطفال”.

بالمجمل، يبلغ عدد النازحين من سكان قطاع غزة وفق الأمم المتحدة، 1,9 مليون شخص، أي 80 بالمئة من السكان.

وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن نقص الوقود يشكل خطرا “كارثيا” على النظام الصحي في غزة.

وكتب على موقع “إكس” مساء الخميس، أن “90 ألف لتر من الوقود فقط دخلت غزة أمس (الأربعاء)”.

ميدانياً، أفاد الدفاع المدني في غزة باستشهاد تسعة أشخاص، أربعة منهم “جراء استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلاً لعائلة البردويل في حي الدرج شرقي مدينة غزة” فيما انتشل “جثامين الشهداء بسام خضر وزوجته وأبناءه الثلاثة بعد استهداف صاروخي اسرائيلي لمنزلهم بشارع غزة القديم في بلدة جباليا شمال قطاع غزة”.

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن شخصا استشهد واًصيب ثلاثة آخرون “في قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية شرق مخيم جباليا”. وأضاف أن مواطنا آخر استشهد وأصيبت زوجته “في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس”.

واندلعت اشتباكات مسلحة وإطلاق نار كثيف بين مقاتلين فلسطينيين والجيش الاسرائيلي في المناطق الشرقية في حي الشجاعية، بحسب مصدر في حماس، فيما أشار شهود إلى أن الجيش الاسرائيلي نسف مباني سكنية في الحي.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس في غزة بإطلاق نار وقصف مدفعي اسرائيلي بشكل متقطع استهدف شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

يبقى عمل كثير

والخميس، أعلن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن “قراره إرسال وفد لمواصلة المفاوضات الهادفة إلى الإفراج عن الرهائن” مشيرا في الوقت ذاته إلى أن “إسرائيل مصممة على أن تنهي الحرب فقط في حال تحقيق كل أهدافها”.

وقال مسؤول أمريكي كبير إنّ حماس طرحت مقترحات جديدة “قد تشكل الأساس الضروري للتوصل إلى اتفاق”، مع إقراره بأنّ “هذا لا يعني أن الاتفاق سيتمّ التوصل إليه خلال الأيام المقبلة”، لأنه “يبقى عمل كثير ينبغي القيام به حول بعض مراحل التطبيق”.

ولطالما أكد نتنياهو أنه يريد الاستمرار في الحرب حتى القضاء على حماس والإفراج عن كل الرهائن. في المقابل تشترط حماس وقفا نهائيا لإطلاق النار وانسحابا إسرائيليا كاملا من قطاع غزة.

(أ ف ب)