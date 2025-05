موقع أمريكي: إسرائيل أبلغت إيران قبل “غاراتها الانتقامية” وحذرتها من الرد عليها

لندن ـ “القدس العربي”:

أكد موقع “أكسيوس” الأمريكي إن إسرائيل أرسلت رسالة إلى إيران، أمس الجمعة، قبل غاراتها الجوية الانتقامية محذرة الإيرانيين من الرد، وفقا لما ذكرته ثلاثة مصادر مطلعة، وذلك في محاولة للحد من تبادل الهجمات المستمر بين البلدين ومنع تصعيد أوسع. من جهتها أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” ذلك، مشيرة إلى أن التحذير تضمن تأكيدا بأن إسرائيل ستضرب بشكل أقوى إذا ردت إيران.

وذكر “أكسيوس” أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أبلغوه أن ثلاث موجات من الغارات الجوية وقعت صباح اليوم السبت، وركزت الموجة الأولى على نظام الدفاع الجوي الإيراني، في حين ركزت الموجتان الثانية والثالثة على قواعد الصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع إنتاج الأسلحة.

lوقالت إيران إنها أعاقت الهجوم الإسرائيلي وإن “أضرارا” محدودة لحقت بأهداف عسكرية في جميع أنحاء البلاد، في حين قال مسؤولون إسرائيليون إن الهجوم جاء ردا على الهجوم الصاروخي الباليستي الضخم الذي شنته إيران في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

وقال الموقع إن مصادر أبلغته أن الرسالة الإسرائيلية نقلت خلف الكواليس إلى الإيرانيين من خلال عدة أطراف ثالثة، وقال أحد المصادر “إن الإسرائيليين أوضحوا للإيرانيين مسبقا ما الذي سيهاجمونه بشكل عام وما الذي لن يهاجموه”.

وقال مصدران آخران إن إسرائيل حذرت الإيرانيين من الرد على الهجوم، وهددت بأنها ستنفذ هجوما آخر أكثر أهمية إذا ردت إيران، وخاصة إذا قتل أو جرح مدنيون إسرائيليون، وكانت إيران قد قالت إنها لا تريد حربا شاملة مع إسرائيل لكنها سترد إذا تعرضت للهجوم.

وقال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة لم تشارك في العملية الإسرائيلية، لكنها مستعدة للدفاع عن إسرائيل إذا ردت إيران، وأضاف المسؤول “يجب أن يكون هذا نهاية التبادل العسكري المباشر بين إسرائيل وإيران. وإذا هاجمت إيران إسرائيل مرة أخرى، فستكون هناك عواقب. لقد أبلغنا إيران بذلك بشكل مباشر وغير مباشر”.

وزير الخارجية الهولندي إحدى القنوات

وقال أحد المصادر للموقع إن إحدى القنوات التي نقلت الرسائل إلى إيران قبل الضربة الإسرائيلية، كانت وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب الذي كتب على منصة “إكس” قبل ساعات من الهجوم الإسرائيلي “تحدثت مع وزير الخارجية الإيراني حول الحرب والتوترات المتزايدة في المنطقة. حثثت على ضبط النفس. يجب على جميع الأطراف العمل لمنع المزيد من التصعيد”.

I spoke with the Iranian Foreign Minister about war and the heightened tensions in the region. Regarding the latter, I urged for restraint. All parties must work to prevent further escalation.

— Caspar Veldkamp (@ministerBZ) October 25, 2024