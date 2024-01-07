سياسة | دولي

موقع أمريكي يكشف تفاصيل حول صعوبة التوصل لاتفاق جديد بين إسرائيل وحماس بشأن الأسرى

7 - يناير - 2024

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تل أبيب: قال موقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤولين قطريين، إن استشهاد صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، جعل التفاوض مع حماس أكثر صعوبة.

وتقوم قطر، بالإضافة إلى مصر والولايات المتحدة، بدور الوساطة في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وذكر موقع “أكسيوس” نقلا عن مسؤول قطري ومصدر إسرائيلي، أن رئيس الوزراء القطري ومسؤولين آخرين أبلغوا أفراد عائلات ستة رهائن أمريكيين وإسرائيليين، أن مقتل العاروري في بيروت جعل جهود التوصل إلى اتفاق جديد أكثر صعوبة.

وذكر موقع أكسيوس، صباح اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء القطري عبد الرحمن آل ثاني أبلغ أفراد عائلات الرهائن أنه ملتزم شخصيا بالتوصل إلى اتفاق جديد بشأن الرهائن.

وتم إطلاق سراح ما مجموعه 105 محتجزين في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، كجزء من اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس. وفي المقابل أطلقت إسرائيل سراح 240 أسيرا فلسطينيا.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 7, 2024 الساعة 8:33 ص

    هه ومن هذا الذي يستطيع التفاهم مع عصابة الشرذمة الصهيونية التي تقتل الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة هذي شهور وشهور، الله يهزمهم هزيمة نكراء لم تسمع بها الغبراء بجاه المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل 🇵🇸✌️🔥🐒🚀🐒🚀🐒🚀🐒

    رد

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