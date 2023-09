موقع إسرائيلي يفسّر العلاقات السرية بين تل أبيب وإريتريا.. وتحذيرات من التحريض على الأجانب

الناصرة- “القدس العربي”:

تحذر صحيفة “هآرتس” العبرية، في افتتاحيتها اليوم، من إطلاق حملة تحريض و”تهويش” على الأغيار والأجانب في البلاد، بعد الأحداث الدامية في تل أبيب بين معسكرين متصارعين من المهاجرين المتسللين الأفارقة، قبل يومين، فيما تكشف تقارير صحفية عن عمق العلاقات السرية بين إسرائيل وبين إريتريا.

تحت عنوان “فرصة لمهاجمة الأجانب” قالت “هآرتس” إن الحكومة الكاهانية– الشعبوية تقفز على الأحداث العنيفة الأخيرة في جنوب تل أبيب بين أنصار النظام الحاكم في إريتريا ومناهضيه، وكأنها عثرت على غنائم كثيرة. واستذكرت الصحيفة العبرية كيف سارع ديوان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لإصدار بيان، بعد ساعات قليلة من الأحداث، أشار فيه لاجتماع فوري للجنة وزارية لاتخاذ إجراءات بحق “المشاغبين“، بما فيها الطرد.

وتابعت: “في اليوم التالي، قال بنيامين نتنياهو إن الهدف هو صياغة خطة متكاملة ومحدّثة لإخراج كل المتسللّين غير الشرعيين من البلاد”.

ولاحقاً، قال نتنياهو إن الحل الوحيد لقضية المهاجرين هو ترحيلهم من البلاد، إما طوعًا، أو بوسائل أخرى، مشيرًا إلى أن الجهاز القضائي وضع عراقيل أمام ذلك. وأكد، في تصريحات للصحافيين في مطار بن غوريون الدولي، قبل توجهه إلى قبرص، أن اقتراح الأمم المتحدة منح المواطنة لستة عشر ألف متسلل يعيشون في إسرائيل لن يحل المشكلة، لكونه يشجّع ملايين آخرين من إفريقيا إلى دخول البلاد، الأمر الذي سيؤدي الى زعزعتها.

As @AnnGarrison reported, Eritrean cultural festivals have been besieged across the West pipewielding mobs of thugs who attack women and kids – and now cops in Tel Aviv

These mobs are encouraged by the West, which lusts for regime change in Eritrea https://t.co/9AfU6jrrY4 pic.twitter.com/QVNf0qFWod

— Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) September 4, 2023