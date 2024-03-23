موقع بريطاني: إسرائيل تدفع لتهجير الغزيين عبر البحر نحو أوروبا وتجر أمريكا إلى حرب إقليمية مستقبلية

لندن ـ “القدس العربي”:

نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني بعنوان “الحرب على غزة: إسرائيل تجر الولايات المتحدة إلى حرب إقليمية مستقبلية”، لرئيس تحريره الكاتب الصحافي البريطاني ديفيد هيرست، حذر فيه من أنه “إذا سمحت واشنطن لإسرائيل بتحويل غزة إلى مخيم عملاق للاجئين، مما يجبر الفلسطينيين تدريجياً على ركوب القوارب، فسوف تتكشف معركة وجودية غير مسبوقة في جميع أنحاء المنطقة”.

وبدأ الكاتب مقاله بالقول إنه عندما سُئل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عما إذا كان يوافق على مؤتمر “انتصار إسرائيل” الأخير، والذي دعا إلى الطرد الجماعي للفلسطينيين من غزة، قال إن وزراء حكومته الذين حضروا “يحق لهم إبداء آرائهم”.

وأكد هيرست أن هذا كان، كالعادة، مضللاً. وقبل بضعة أشهر فقط، ورد أنه كلف رون ديرمر، أحد أقرب مساعديه، باستكشاف طرق “لتخفيف” عدد سكان غزة.

وأن الفكرة كانت هي تجاوز مقاومة مصر والولايات المتحدة وأوروبا لموجة جماعية أخرى من اللاجئين، من خلال فتح البحر كبادرة إنسانية.

وذكر أن صحيفة “يسرائيل هيوم” التي حصلت على نسخة من الخطة، قالت: “إن ظاهرة اللاجئين في مناطق الحرب أمر مقبول. لقد غادر عشرات الملايين من اللاجئين مناطق الحرب في جميع أنحاء العالم في العقد الماضي فقط، من سوريا إلى أوكرانيا. وتبين أن جميعهم لديهم عنوان في الدول التي وافقت على استقبالهم كبادرة إنسانية. فلماذا ستكون غزة مختلفة؟”، تساءل الكاتب، وأكد أن “البحر مفتوح أيضًا أمام سكان غزة. وبناءً على رغبتها، تفتح إسرائيل المعبر البحري وتتيح هروبًا جماعيًا إلى الدول الأوروبية”.

ليس هناك ما يشير إلى أن نتنياهو قد تخلى عن خطته الرامية إلى دفع أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى القوارب

وشدد على أنه ليس هناك ما يشير إلى أن نتنياهو قد تخلى عن خطته الرامية إلى دفع أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى القوارب – كما أنه على الرغم من التوترات العديدة في مجلس الحرب، فإن الجيش يقاوم هذه الأوامر.

وأشار إلى أن نتنياهو، قال في كلمة أمام اجتماع خاص للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، إن الميناء يمكن أن يسهل إخراج الفلسطينيين من غزة. وأضاف أنه لا يوجد “عائق” أمام مغادرة الفلسطينيين لقطاع غزة باستثناء عدم رغبة الدول الأخرى في قبولهم، بحسب ما نقله صحافي في “كان نيوز”.

وأنه إذا لم تكن هناك خطة مقنعة لليوم التالي للحرب، فمن الواضح أن هناك إجماعاً على إبقاء سكان غزة بالكامل في الخيام، معتمدين على المساعدات التي تسيطر عليها إسرائيل وحدها.

المجاعة والنفي

واعتبر الكاتب أن الأمور تسير كما خطط لها. وأنه بعد خمسة أشهر من الحرب، استنفد 1.1 مليون شخص، أي نصف السكان، إمداداتهم الغذائية بالكامل ويعانون من جوع كارثي. وهذا هو أكبر عدد من الأشخاص يتم تسجيله على الإطلاق على أنهم يواجهون جوعًا كارثيًا حسب التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.

وتزداد حدة المجاعة في المحافظتين الشماليتين في قطاع غزة، حيث لا يزال حوالي 300,000 شخص محاصرين.

ومن الممكن أن يتوقف خلال 24 ساعة، هكذا هي كمية المساعدات المنتظرة على حدود غزة. وتوقفت آلاف الشاحنات على الجانب المصري من معبر رفح، في حين ظلت سفينة محملة بالمساعدات من تركيا عالقة في ميناء أشدود الإسرائيلي لعدة أشهر.

ولكن لم يكن أي قدر من التحذيرات الرهيبة من جانب الأمم المتحدة والبيت الأبيض، ولا قضية الإبادة الجماعية المعلقة أمام محكمة العدل الدولية، كافياً لدفع نتنياهو إلى الإفراج عن المساعدات المتدفقة على حدود غزة، كما يشير الكاتب.

تقييد تدفق المساعدات هي سياسة لأعضاء الكنيست بيني غانتس وغادي آيزنكوت، وكذلك نتنياهو وغالانت

ويقول إن تقييد تدفق المساعدات هي سياسة مملوكة لأعضاء الكنيست بيني غانتس وغادي آيزنكوت، وكذلك نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت. المجاعة الجماعية هي وسيلة مجربة ومختبرة لدفع الرعايا الجامحين إلى المنفى. وكما هو الحال غالبا في تاريخ الاستعمار، حاولت بريطانيا ذلك أولا.

وأكد هيرست أنه إذا كان على أي شخص أن يتعقل بسرعة تجاه هذه الخطط، فيجب أن تكون حكومات قبرص واليونان وإيطاليا، هي التي ستكون نقاط المقصد لأزمة اللاجئين الجديدة التي تخطط لها إسرائيل.

ولفت إلى إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة بقيمة 8 مليارات دولار كجزء من صفقة للتحقق من الهجرة من مصر، ومنحها لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أدى سوء حكمه إلى خلق المشكلة.

وأكد أن هذا هو منطق أوروبا الحصينة: دعم الدكتاتور الذي يخلق الفوضى في بلاده ويجبر الآلاف من المصريين على ركوب القوارب، ثم يكافئه بتحويل المد البشري من البؤس الذي خلقه إلى مصدر دخل تشتد الحاجة إليه.

بإغلاق معبر رفح إلى الأبد فإن إسرائيل سوف تحرم مصر من ورقتها الاستراتيجية الأخيرة: غزة

وبإغلاق معبر رفح إلى الأبد فإن إسرائيل سوف تحرم مصر من ورقتها الاستراتيجية الأخيرة: غزة. فبعد أن تخلى عن مكانته كزعيم للعالم العربي، وفقد كل نفوذه على جيرانه، السودان وليبيا، لم يتبق أمام السيسي سوى مهمة واحدة، وهي القيام بدور المتنمر الأوروبي الكبير ضد اللاجئين.

واعتبر أن الاتحاد الأوروبي على وشك تكرار نفس الخطأ مع نتنياهو: السماح لإسرائيل بوقف تدفق المساعدات الدولية إلى غزة عبر كل الحدود البرية، ثم المساعدة في بناء البنية الأساسية للموجة العارمة التالية من اللاجئين. ففي نهاية المطاف، إذا نجح الأمر في سوريا، فيمكن أن ينجح في غزة.

الدرس الإيرلندي

ولفت الكاتب إلى أنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان يصفق، ولكن لا بد أنه كان متوترا من الداخل عندما كان يذكّره رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، قبل أيام، بأوجه التشابه بين ما يحدث الآن تحت قيادته والمجاعة الأيرلندية في القرن التاسع عشر.

وفي حديثه خلال حفل عيد القديس باتريك في البيت الأبيض، قال فارادكار: “السيد الرئيس، كما تعلم، يشعر الشعب الأيرلندي بقلق بالغ إزاء الكارثة التي تتكشف أمام أعيننا في غزة. عندما أسافر حول العالم، كثيراً ما يسألني الزعماء عن سبب تعاطف الأيرلنديين مع الشعب الفلسطيني، والإجابة بسيطة: نحن نرى تاريخنا في عيونهم. إنها قصة نزوح ونزع ملكية وهوية وطنية موضع شك أو إنكار، وقصة هجرة قسرية وتمييز، والآن الجوع”.

وقد ناشدت مجموعة من مؤرخي المجاعة الكبرى في رسالة “ضمير أمريكا الأيرلندية”.

وجاء في الرسالة: “نطلب من الأمريكيين الأيرلنديين، بصفتهم مواطنين، وأعضاء في المجتمعات الثقافية والخيرية، وكزعماء سياسيين، استخدام نفوذهم لتجنب مجاعة شديدة مثل تلك التي واجهها أسلافهم”. وللقيام بذلك، من الضروري أن تتوقف الولايات المتحدة عن تسليح إسرائيل؛ وأن تمارس الضغط على إسرائيل لوقف عملها العسكري ورفع الحصار عن غزة؛ وأن تمتنع عن استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بفلسطين؛ وأن تعيد التمويل للأونروا، الوكالة الأفضل تجهيزاً لتقديم الإغاثة؛ وأن تعمل كوسيط نزيه للتوصل إلى تسوية سياسية متفق عليها بين إسرائيل وفلسطين.

إذا لم تتنبه بروكسل

وقال الكاتب إنه إذا لم تتنبه بروكسل (عاصمة الاتحاد الأوروبي) اليوم لخطة الحكومة الإسرائيلية بشأن غزة، فإنها ستفعل ذلك قريباً جداً، عندما تبدأ القوارب المليئة بالفلسطينيين في الوصول إلى جزر اليونان وشواطئ إيطاليا.

ولفت إلى أن هناك نقطة أخرى يتعين على واشنطن أن تدركها. لقد استمعت إلى نتنياهو عندما شهد، كمواطن عادي، أمام الكونغرس في عام 2002 بأن غزو العراق سيكون “خيارًا جيدًا”.

وأكد: لقد استمعت الولايات المتحدة، وانظروا ماذا حدث. لقد أطلق غزو العراق سلسلة من الأحداث التي أغرقت المنطقة برمتها في حالة من الاضطراب، ووسعت إلى حد كبير نفوذ إيران في العالم العربي، وأشعلت الانقسامات الطائفية من جديد.

اليوم، يعمل الغزو الإسرائيلي لغزة على توحيد العالم العربي ضد إسرائيل

و”اليوم، يعمل الغزو الإسرائيلي لغزة على توحيد العالم العربي ضد إسرائيل. وقد أصبح الحوثيون الآن يلقون دعم العرب في جميع أنحاء الشرق الأوسط بسبب حملتهم ضد السفن الغربية في البحر الأحمر. لكن السياسة الأمريكية لا تزال بقيادة نتنياهو”.

وأكد أن هناك خليطا خطيرا وقويا يختمر في قلوب العرب في جميع أنحاء العالم: الغضب والإذلال العميق والشعور بالذنب. وهذه وصفة لحرب وجودية لم يشهدها هذا الجيل من الإسرائيليين قط ولا يرغب في خوضها.

وشدد على أنه إذا اتبع بايدن إسرائيل في هذا المسار، فسوف يخسر الانتخابات المقبلة. فالغضب بين العرب الأمريكيين هو خارج المخططات. لكن هذا ليس له عواقب استراتيجية تذكر، فقد تصرف الرئيس الديمقراطي بشكل سيئ للغاية.

ولكن إذا سمحت الولايات المتحدة لإسرائيل بتحويل غزة إلى مخيم عملاق للاجئين، وهو ما من شأنه أن يجبر الفلسطينيين تدريجياً على ركوب القوارب، فإن ذلك سوف يخلف عواقب استراتيجية ضخمة.

وختم بالقول إنه لم تعد إسرائيل رصيداً استراتيجياً للولايات المتحدة وشريكاً عسكرياً. إنها بذرة وحاضنة ومدفأة لحرب إقليمية. وإذا حدث ذلك فإن الولايات المتحدة تستحق كل ما سيأتي إليها.